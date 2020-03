VfL Gladbeck: Torjäger Krönung auf dem Weg zur Nummer eins

Hans-Jörg Conrad, der Obmann der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck, hat jetzt mal wieder in seine Statistiken geguckt – und festgestellt, dass Max Krönung auf dem besten Wege ist, den ersten Platz in der ewigen VfL-Torschützenliste zu übernehmen. „Max“, prognostiziert Conrad, „wird in der Saison 2020/2021 an Timo vorbeiziehen.“

Für Timo Marcinowski, der viele Jahre lang für die Rot-Weißen im linken Rückraum am Ball war und der seine Karriere ja längst beendet hat, stehen 1533/218 Treffer zu Buche.

Krönung trifft im Schnitt mehr als siebenmal pro Spiel

Krönung hat, seit er vor acht Jahren von Hamborn 07 an die Schützenstraße gewechselt ist, 1382/255 Tore erzielt. Der aktuelle Kapitän des VfL bringt es übrigens auf einen Schnitt von mehr als sieben Treffer pro Spiel – das ist Rekord. Zum Vergleich: Marcinowski brachte es „nur“ auf 4,81 Treffer/Spiel.

Michael Kintrup, der später u. a. für Tusem Essen spielte, hatte einen Tordurchschnitt von 5,71, Peter Reisner folgt auf dem dritten Rang mit einem Schnitt von 5,53 Treffern pro Partie.