VfL Gladbeck: Steiger startet erfolgreich ins Olympiajahr

Gladbeck. Jessica Steiger, Topschwimmerin des VfL Gladbeck, ist vielversprechend ins Olympiajahr 2020 gestartet. Beim traditionell top besetzten Euro Meet in Luxemburg setzte sich die 27-Jährige im A-Finale über 200 Meter Brust erfolgreich in Szene. Ihre Siegerzeit: 2:27,28 Minuten.

Das Mitglied der deutschen Nationalmannschaft verwies in einem engen Rennen Kayla van der Merwe (Großbritannien, 2:27,32) und Kim Herkle (Deutschland, 2:27,66) auf die Plätze zwei und drei. Letztgenannte knackte einen bei den 17-Jährigen seit 1986 bestehenden Deutschen Altersklassenrekord.

Jessica Steiger hat auf Fuerteventura ein Trainingslager absolviert

Erfolgreiches Duo: Trainer Harry Schulz und Schwimmerin Jessica Steiger vom VfL Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Unmittelbar vor ihrem ersten Auftritt in diesem Jahr, in dem sich Jessica Steiger für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren möchte, hatte sie Entschlossenheit demonstriert. „Ich bin bereit für den ersten Wettkampf im Jahr 2020“, ließ die VfLerin die Fans auf ihrer Facebookseite wissen. Und weiter: „Mal sehen, was zu Beginn des Jahres so drin ist.“

Zuletzt hatte sich Jessica Steiger, amtierende Deutsche Meisterin über 200 Meter, in einem zehntägigen Trainingslager mit dem hessischen Schwimmverband auf der Kanareninsel Fuerteventura in Form für die anstehenden schweren Rennen gebracht, in denen es um die Tokio-Fahrkarten geht. Bis zum 3. Mai können sich die Aktiven des Deutschen Schwimmverbands (DSV) für Olympia qualifizieren.