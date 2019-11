Gladbeck. Die B- und die C-Handballmädchen des VfL Gladbeck feierten in der Oberliga-Vorrunde jeweils wichtige Siege. Damit liegen die Teams auf Kurs.

Erfolgreich verlief der vergangene Spieltag für die Handballmädchen des VfL Gladbeck. Die B-Jugend bezwang den SV Teutonia Riemke und die C-Jugend entführte aus Burgsteinfurt beide Punkte.

weibl. B-Jugend, Oberliga-Vorrunde

VfL Gladbeck - SV Teutonia Riemke 31:26 (14:11). Nur bedingt zufrieden war Justin Sieg, Trainer des VfL Gladbeck, mit der Vorstellung „seiner“ Mädels. „Es war ein fahriges Spiel“, sagte der junge Übungsleiter, „in der Abwehr waren wir zu passiv.“

Letztlich seien aber die zwei Punkte das Wichtigste gewesen, so Sieg. Der VfL möchte sich schließlich für die Oberliga-Endrunde qualifizieren und ist nach dem Erfolg über die Bochumerinnen auf einem guten Weg. Das Team liegt mit nunmehr 10:6 Zählern auf dem zweiten Platz.

B-Mädchen des VfL Gladbeck liegen gegen Riemke nur einmal zurück

Joana Kegelmann, Spielerin der B-Mädchen des VfL Gladbeck, ist hochgestiegen und wirft auf das Tor des SV Teutonia Riemke. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In der Begegnung mit Riemke lagen die Gladbeckerinnen - vom 1:2 in der vierten Minute einmal abgesehen - nie in Rückstand. Zwischenzeitlich führte die Mannschaft mit sechs Toren (19:13, 37. Minute; 24:18, 43.). Doch die Gäste aus Bochum steckten nicht auf und schafften drei Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer zum 26:27.

Justin Sieg reagierte und ließ fortan die beiden gefährlichsten Rückraumspielerinnen der Teutonia kurz decken. Das war die entscheidende Maßnahme - zum Schluss stand ein letztlich verdienter 31:26-Erfolg für den VfL Gladbeck.

C-Mädchen des VfL Gladbeck gewinnen in Burgsteinfurt

weibl. C-Jugend, Oberliga-Vorrunde

TB Burgsteinfurt - VfL Gladbeck 23:27 (12:15). Auch ohne Viktor Dziabel behielten die VfL-Mädels die Oberhand. Der Trainer nahm an einem Lehrgang des Deutschen Handball-Bundes teil. Das Team coachte Antonia Buddenborg. Die berichtete von einem äußerst unangenehmen Gegner, gegen den sich ihr Team schwer getan habe.

„Das war ein ziemliches Durcheinander“, so Buddenborg, „Burgsteinfurt spielt im Angriff unorthodox, außerdem waren die Mädchen des Gegners gefühlt alle drei Meter größer als unsere.“ Nachdem der VfL die Anfangsphase der zweiten Halbzeit verschlafen hatte und in Rückstand geraten war, wachte das Team aber noch rechtzeitig auf und kam noch zu einem 27:23-Erfolg.

Trainer des VfL Gladbeck sieht sein Team auf einem guten Weg

Auch die weibliche C-Jugend des VfL hat sich zum Ziel gesetzt, die Oberliga-Endrunde zu erreichen. „Wenn wir unser nächstes Heimspiel gegen Greven gewinnen, sollte das klappen“, so Viktor Dziabel, dessen Team aktuell mit 9:7 Punkten Rang drei belegt.