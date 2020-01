VfL Gladbeck: Jetzt fällt auch noch die Nummer eins aus

„Die nächsten Wochen werden hart.“ Das sagt Sven Deffte, Trainer der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck, nicht nur mit Blick auf die drei anstehenden Aufgaben beim heimstarken Aufsteiger CVJM Rödinghausen, gegen Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II und beim Tabellenzweiten SF Loxten.

Hinter dem Einsatz von Dalian steht beim VfL Gladbeck ein Fragezeichen

Sein Einsatz in Rödinghausen ist fraglich: Dustin Dalian, Rückraumspieler des VfL Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Als ob dieses Programm der Rot-Weißen nicht schon schwer genug wäre, hat bei ihnen zu allem Überfluss das Verletzungspech schon wieder zugeschlagen. Torwart Sebastian Büttner zog sich nämlich unter der Woche im Training einen Bänderriss zu und wird längere Zeit ausfallen. „Wenn ich höre, dass andere Teams über Verletzungsprobleme klagen, muss ich häufig schmunzeln“, so Sven Deffte mit bittersaurer Miene.

Ihm fehlen aktuell nämlich nicht weniger als sechs fest eingeplante Spieler: Sebastian Büttner, Florian Bach, Thorben Mollenhauer, Pascal Kunze, Resid Dervisevic und Marcel Giesbert. Zudem droht in Rödinghausen - die Partie geht am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr über die Bühne - auch noch der Ausfall des Rückraumlinken Dustin Dalian, der am Donnerstabend die Trainingseinheit abbrechen musste. Sven Deffte: „Das ist eine komplette Mannschaft. Und mit der hältst du die Oberliga.“

Das Hinspiel gegen Rödinghausen hat der VfL Gladbeck verloren

Ungeachtet des Verletzungspechs haben sich die VfLer für das Restprogramm ein ambitioniertes Ziel gesetzt. „Wir wollen“, betont Sven Deffte, „weniger Punkte abgeben als in der Hinrunde.“ In Rödinghausen könnten die Rot-Weißen damit schon einmal anfangen. Zur Erinnerung: Mitte September des vergangenen Jahres ging Gladbeck zum Saisonauftakt gegen den Neuling leer aus.

Zur Vorbereitung aufs Spiel am Sonntag hat sich Sven Deffte die 60 Minuten auf Video noch einmal angetan. Sein Fazit nach dem neuerlichen Studium der bewegten Bilder? „Da kam wirklich alles zusammen. Wir waren schlecht, haben einige Freie verschossen, zudem Abpraller nicht bekommen. Und außerdem haben die Schiedsrichter gleich ein paar Mal Felix Käsler zurückgepfiffen.“ Und der Gegner habe das in der Riesener-Halle gut gemacht.

Patrick Spierau hütet das Tor des VfL Gladbeck

„In eigener Halle“, so Sven Deffte, „ist Rödinghausen noch eine Klasse stärker als auswärts.“ Jüngst knöpfte der Aufsteiger der TSG AH Bielefeld beim 24:24 einen Punkt ab. Der VfL-Trainer weiter: „Der CVJM hat außerdem zu Hause dem Soester TV (34:35, d. Red.) und auch Spitzenreiter Hamm (28:31) ganz erhebliche Probleme bereitet.“

Das Gladbecker Tor wird in Rödinghausen Patrick Spierau hüten, als Ersatzmann reist Philipp Korona mit. Im Aufgebot der Rot-Weißen stehen in Chris Winkelmann und Jan Schmiemann außerdem wieder zwei Nachwuchstalente.