Gladbeck. In der Handball-Landesliga treffen zwei Mannschaften der Stunde aufeinander: Der VfL Gladbeck II empfängt den TV Brechten in der Riesener-Halle.

VfL Gladbeck II will gegen Brechten Erfolgsserie ausbauen

Das müsste eigentlich ein gutes Landesligaspiel werden: Wenn die Handballer des VfL Gladbeck II den TV Brechten empfangen, treffen nämlich zwei Mannschaften aufeinander, die in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich waren und daher nun zur erweiterten Spitzengruppe gehören. „Wir erwarten eine enge Partie“, sagt VfL-Co-Trainer Maik Neugebauer.

Fakt ist: Der TV Brechten ist seit sechs Spielen ohne Niederlage und knüpfte in dieser Zeit sowohl Spitzenreiter RSV Altenbögge-Bönen als auch dem Tabellenzweiten HC Westfalia Herne jeweils einen Zähler ab. Auch der VfL II hat zuletzt sechsmal in Serie punkten können - und Altenbögge ebenfalls ein Unentschieden abgerungen.

VfL Gladbeck II kann nahezu in Bestbesetzung antreten

Jan Schmiemann gehört im nächsten Jahr fest zum Kader der Oberliga-Mannschaft des VfL Gladbeck. Das hat er mit konstant guten Leistungen in der Zweiten erreicht. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Es wird wie in der vergangenen Saison ein Duell auf Augenhöhe“, vermutet Neugebauer. „Der Unterschied ist, dass wir in der Runde 2018/2019 beide unten in der Tabelle standen und um den Klassenerhalt kämpfen mussten.“

Der VfL wolle seine Erfolgsserie ausbauen.

Personell kann der VfL II nahezu in Bestbesetzung antreten. Ein, zwei Spieler werden möglicherweise erkrankt fehlen. Neugebauer: „Wir haben in dieser Saison einen großen Kader und sollten diese Ausfälle kompensieren können.“

Anwurf: So., 2. Februar, 16 Uhr, Schützenstraße.