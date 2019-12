VfL Gladbeck II: Trainer warnt vor dem Tabellenletzten

Immer wieder hat Martin Blißenbach in den vergangenen Tagen seine Jungs davor gewarnt, das Spiel schon als gewonnen anzuhaken. „In der Sitzung vor der Partie werde ich das noch einmal tun“, sagt der Trainer des VfL Gladbeck II.

Die Landesligamannschaft der Rot-Weißen stellt sich am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr bei der HSG Rauxel-Schwerin vor. Die Gastgeber haben im Saisonverlauf noch keinen einzigen Punkt geholt und sind folgerichtig Tabellenletzter. Die Gefahr, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, besteht daher zweifelsohne.

VfL Gladbeck fährt mit neuem Selbstbewusstsein nach Castrop

Martin Blißenbach, Trainer des VfL Gladbeck II, hat seine Mannschaft eindringlich vor Tabellenschlusslicht HSG Rauxel-Schwerin gewarnt. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

Aber nicht bei Martin Blißenbach. Der hat seiner Mannschaft unter anderem dies gesagt: „Wir müssen hellwach sein, Rauxel-Schwerin kann Handball spielen.“ Das habe das Team im Saisonverlauf in fast jedem Spiel bewiesen, allerdings bislang noch nicht über die kompletten 60 Minuten.

Der VfL Gladbeck II kann mit neuem Selbstbewusstsein nach Castrop fahren, am vergangenen Sonntag kamen die Rot-Weißen nach zuletzt vier sieglosen Spielen in einer bis zum Ende umkämpften Partie zu einem 28:27-Erfolg über die DJK TuS Oespel-Kley. „Das war gegen einen Tabellennachbarn ein ganz wichtiger Sieg“, so Blißenbach.

Diesen Erfolg würde er gerne vergolden: „Mit einem Sieg könnten wir uns von der Gefahrenzone ein wenig absetzen.“