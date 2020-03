VfL Gladbeck II spielt am Donnerstag: „Die werden kratzen“

Spiel Nummer zwei in der Englischen Woche steht für die Landesliga-Handballer des VfL Gladbeck an. Die Mannschaft von Trainer Martin Blißenbach stellt sich am Donnerstag, 12. März, um 20.30 Uhr in Dortmund beim TuS Borussia Höchsten vor. Eine nur scheinbar leichte Aufgabe.

Die Rot-Weißen rechnen mit einem Gegner, der ihnen alles abverlangen wird. „Die Höchstener“, sagt Blißenbach mit Blick auf die Tabelle, „werden kratzen und beißen.“

VfL-Gladbeck-Trainer: „Wenn du den Kampf nicht annimmst, verlierst du“

Das Zahlenwerk weist sie nämlich mit 7:29 Punkten auf dem 13. und vorletzten Rang aus. Abstiegskampf ist also angesagt beim TuS Borussia. „Wenn du den Kampf nicht annimmst“, so der VfL-Trainer, „dann verlierst du da.“

Das steht aber eigentlich nicht zu befürchten. Zuletzt, beim 30:22 über die HSG Herdecke/Ende, wussten die Rot-Weißen in allen Belangen zu überzeugen - und das, obwohl Blißenbach nur ein kleiner Kader zur Verfügung stand.

In der Begegnung mit Höchsten kann der Trainer auf einige zusätzliche Kräfte bauen: „Personell sieht es ein bisschen besser aus, unter anderem kommen ein paar Spieler aus der Dritten dazu.“