VfL Gladbeck: Handballfrauen verteidigen Tabellenführung

Mission erfüllt, Tabellenführung verteidigt. Die Handballfrauen des VfL Gladbeck feierten im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TuS Scharnhorst einen ungefährdeten 36 : 23 (20 : 14)-Erfolg. Ungeachtet dessen tritt Trainer Klaus Förster weiter fest auf die Euphoriebremse.

„Fairerweise“, so der Coach der Rot-Weißen, „sollte man erwähnen, dass die Scharnhorsterinnen mit einer zahlenmäßig dezimierten Mannschaft und einigen angeschlagenen Spielerinnen antraten. Deshalb sollten wir die Höhe des Sieges auch nicht allzu hoch bewerten.“ Jedes Spiel, so Klaus Förster weiter, müsse erst einmal gewonnen werden: „Und so freuen wir uns über die nächsten zwei Zähler.“

VfL Gladbeck überzeugt mit Tempohandball

Durchsetzungsfähig: Lena König vom VfL Gladbeck. Sie erzielte in der Begegnung mit dem TuS Scharnhorst acht Tore. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Gast aus Dortmund konnte in der Riesener-Halle nur in den ersten Minuten mithalten. Vor allem dem schnellen Umschaltspiel und dem hohen Tempo des VfL war der TuS Scharnhorst mit zunehmender Spielzeit nicht gewachsen.

Förster: „Schön war dabei zu sehen, dass wir nicht so leicht ausrechenbar sind. Im Positionsspiel trafen wir von allen Positionen fast gleichermaßen und auch die Gegenstöße klappten besser als zuletzt.“

VfL Gladbeck: Keyser (10/4), König (8), Kirsten (5), Dusza, Kuhlmann (je 4), Franz (3), Strotherm, Appelt (je 1), Worecki, Birmes, Buddenborg (n.e.) und Pauline Langanke (Tor).