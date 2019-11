Gladbeck. Das Spiel in der Handball-Oberliga zwischen dem VfL Gladbeck und Haltern wird live im Netz übertragen. Was Christoph Enders damit zu tun hat.

Das zweite Derby für den VfL Gladbeck in der Handball-Oberliga steht an: Und auch der Vergleich mit dem HSC Haltern-Sythen (Sa., 30. November, 19.30 Uhr, Riesener Halle) wird bei Sportdeutschland.TV übertragen.

Kommentiert wird die Partie übrigens vom VfLer Thorben Mollenhauer und vom ehemaligen Vfler Christoph Enders (jetzt MTV Rheinwacht Dinslaken). „Das“, sagt VfL-Handballchef Tim Deffte, „dürfte sehr unterhaltsam werden.“ Auf der Facebookseite der Rot-Weißen werden die beiden als „legitime Erben von Delling/Netzer“ bezeichnet.

VfL Gladbeck hat zuletzt 9:1 Punkte geholt

Tim Deffte, Leiter der Handballabteilung im VfL Gladbeck, rechnet beim Derby gegen den HSC Haltern-Sythen mit einer vollen Riesener-Halle. Foto: Gerhard Schypulla / WAZFotoPool

Die Gladbecker rechnen übrigens abermals mit einer pickepackevollen Riesener-Halle. „Haltern dürfte mit einigen Fans anreisen“, sagt Tim Deffte.

Was kein Wunder ist, schließlich gehört der Aufsteiger zweifellos zu den positiven Überraschungen der laufenden Saison. Der VfL hat zuletzt aber auch immer wieder sportliche Werbung in eigener Sache gemacht und 9:1 Punkte am Stück geholt.

Tim Deffte: „Ich gehe davon aus, dass das Derby gegen Haltern ähnlich gut besucht sein wird wie das gegen Schalke.“

Zur Erinnerung: Die Begegnung mit den Königsblauen (22:22) war Anfang November ausverkauft - und den Livestream im Netz sahen etwa genau so viele Anhänger wie in der Halle.

Zu sehen ist das Spiel unter https://sportdeutschland.tv/handball/oberliga-westfalen-vfl-gladbeck-vs-hsc-haltern-sythen