Für den VfL Gladbeck steht das zweite Derby der Saison an: Aufsteiger HSC Haltern-Sythen stellt sich an der Schützenstraße vor. Die Riesener-Halle dürfte wie schon in der Begegnung mit dem FC Schalke 04 ausverkauft sein.

VfL-Trainer Sven Deffte verspricht den Fans einen tollen Handballabend. Was auch mit dem Gegner zu tun hat. „Haltern spielt sehr ordentlich, mit viel Tempo. Der HSC sucht schnell den Abschluss und wirft viele Tore“, so der Trainer der Gladbecker. Das werde für die Zuschauer bestimmt ein attraktives Spiel.

Der VfL Gladbeck rechnet im Derby gegen den HSC Haltern-Sythen wir schon beim Vergleich mit dem FC Schalke 04 mit einer ausverkauften Riesener-Halle. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

18 Jahre ist es her, dass der VfL Gladbeck und der HSC Haltern-Sythen letztmals ein Punktspiel gegeneinander bestritten haben. Die ganz große Rivalität besteht daher zwischen den beiden Klubs nicht. Ungeachtet dessen heißt es auf der Facebookseite der Gäste: „Schaun mer mal, ob unsere Fans am Samstagabend nach dem Derby in Gladbeck rufen dürfen: Die Nr. 1, die Nr. 1 im Kreis sind wir . . .“

Für Sven Deffte geht’s in der Begegnung mit dem starken Neuling, der schon sieben Zähler auf der Habenseite verbuchen konnte, ganz sicher nicht darum, wer die Nummer eins im Kreis Recklinghausen ist. Sondern vielmehr darum, die Serie von 9:1 Punkten auszubauen - und zwar durchaus auch schon mit Blick auf die dann folgende Aufgabe.

Alexander Mazur und Hendrik Alkemper haben früher für den VfL Gladbeck gespielt

„Sollten wir gegen Haltern gewinnen, hätten wir uns ein Spitzenspiel in Altenhagen erarbeitet“, so der Trainer des VfL, der natürlich genau das will. Aber erst einmal gilt es, den HSC zu bezwingen. Dazu werden insbesondere die Torhüter der Gladbecker, Sebastian Büttner und Patrick Spierau, einen guten Tag erwischen müssen. Und außerdem gilt es, in der Abwehr achtsam zu sein gegen die flinken Gäste.

Die reisen mit zwei ehemaligen Gladbeckern an. Rechtsaußen Hendrik Alkemper trug noch in der vergangenen Saison das Trikot der Rot-Weißen (zumeist in der Landesliga-Mannschaft), Kreisläufer/Rückraumspieler Alexander Mazur war zwischen 2009 und 2011 für den VfL in der Oberliga aktiv, ehe er sich dem VfL Eintracht Hagen anschloss. „Mit Alex hat sich Haltern richtig gut verstärkt“, sagt Sven Deffte über seinen einstigen Teamkollegen .

Anwurf: Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, Riesener-Halle, Schützenstraße 23.