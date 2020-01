Gladbeck. Die Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck nimmt am Sauerland Cup in Menden teil. Bei dem Turnier misst sich der VfL u. a. mit einem Nationalteam.

VfL Gladbeck: A-Jugend misst sich in Menden mit Nationalteam

„Hier spielt die Zukunft“ - so lautet das Motto des Handballturniers um den Sauerlandcup. Ein Blick in Historie dieses Spektakels für A- und B-Jugendmannschaften zeigt, dass nicht nur viele spätere Bundesligaprofis Teilnehmer in Menden waren, sondern sogar Welt- und Europameister. Nach längerer Abstinenz ist dieses Mal auch der VfL Gladbeck wieder bei diesem hochkarätigen Turnier vertreten.

„Wir freuen uns darauf“, sagt Kai Brockmann, der Trainer der VfL-A-Jugend, „vor allem für unsere jungen Spieler ist es eine super Sache, sich mit den absoluten Spitzenmannschaften zu messen.“ Los geht’s für die Rot-Weißen am Samstag, 4. Januar, um 14 Uhr in der Mendener Walramsporthalle mit den Gruppenspielen.

VfL Gladbeck möchte die Zwischenrunde erreichen

Kai Brockmann, Trainer des VfL Gladbeck, freut sich auf das Turnier um den Sauerland Cup in Menden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Dabei bekommen es die Gladbecker sogar mit einer Jugendnationalmannschaft zu tun, nämlich mit der aus Luxemburg. Ein weiterer richtiger Brocken wartet in der JSG Melsungen/Körle/Guxhagen, die in der Bundesliga West um Punkte spielt. Des Weiteren geht es gegen den ASV Süchteln und den TuS Königsdorf (beide Nordrheinliga).

Brockmann hofft, dass die Seinen die Zwischenrunde erreichen können. „Weiter“, sagt er, „ist der VfL bei seinen fünf oder sechs Teilnahmen in Menden nie gekommen.“ Was schlicht und ergreifend an der Klasse der Gegner lag. Der Trainer der Gladbecker: „Ich erinnere mich an ein Jahr, als Thorben Mollenhauer noch Jugendlicher war. Da sind wir auf den SC Magdeburg getroffen.“

Der Schwede Robert Hedin nimmt an einem Turniertalk teil

Die VfLer, die auf Robin Kirsten und Tobi van Kempen (beide im Urlaub) verzichten müssen, freuen sich auf die bärenstarken Gegner. Sie freuen sich aber auch auf das Rahmenprogramm. So findet am Samstag (4. Januar) eine Playersparty statt und - für Brockmann interessant - ein Turniertalk, an dem unter anderem der ehemalige schwedische Weltklassespieler und Bundesligatrainer Robert Hedin teilnimmt.