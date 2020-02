TV Gladbeck: Zweitvertretung verliert unerwartet und unnötig

Die Zweitvertretung des TV Gladbeck kassierte in der 1. Handball-Kreisklasse eine unerwartete und auch unnötige Niederlage beim Tabellenvorletzten HSC Haltern-Sythen III eine 30:31 (17:16)-Niederlage. Die Halterner Mannschaft trat, anders als im Hinspiel, mit Akteuren aus der Zweitvertretung an. Das aber empfanden die Blau-Weißen in Anbetracht der Tabellensituation nicht als Wettbewerbsverzerrung.

Beide Mannschaften klappten nach dem Anpfiff die Visiere hoch und boten schnellen und ansehnlichen Angriffshandball. Absetzen konnte sich indes kein Team. Der Gladbecker Rückraumrechte Martin Beyer fand immer wieder konsequent gute Schussmöglichkeiten und steuerte fünf seiner sechs Feldtore im ersten Abschnitt bei. Ebenfalls erwähnenswert: Am Kreis feierte Jan Sinke nach jahrelanger Handballabstinenz ein gelungenes Comeback.

Gladbecks Trainer Nachtigal ärgert sich über den doppelten Punktverlust

Und doch musste sich der TVG geschlagen geben. „Das Team funktioniert super, aber der doppelte Punktverlust ärgert uns. Die Siegchancen lagen heute bei 50:50“, kommentierte Trainer Kolja Nachtigal, dessen Mannschaft mit 12:20 Punkten noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist.

TV Gladbeck II: Böker (Tor), Beyer (7), Weitkamp (6), Jo. Sinke (9/3), Samek (3), Heber (2), Haske, H. Talhoff, Ja. Sinke (je 1), Heideck.