TV Gladbeck: Zwei Teams starten bei den „Westdeutschen“

In Dormagen und in Lünen treffen sich am Wochenende (7./8. März) die besten weiblichen U20 und U16-Volleyballmannschaften Westdeutschlands, um ihre Meister zu ermitteln. Der TV Gladbeck ist bei beiden Titelkämpfen vertreten.

Trainer der U20 des TV Gladbeck zeigt Zuversicht

Carsten Knoth ist der Trainer der U20 des TV Gladbeck. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Wir haben eine schwere Gruppe erwischt“, sagt Carsten Knoth, Trainer der U20 des TVG. Seine Mädels treffen in Dormagen auf den BSV Ostbevern und den VC Essen-Borbeck. „Wir spielen gegen Teams, in deren Aufgebot Zweitligaspielerinnen stehen“, sagt der Übungsleiter der Blau-Weißen.

Ungeachtet dessen zeigt Knoth Zuversicht: „Wenn wir zu unserer Form finden, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance.“ Zur Erinnerung: Die U20 des TV Gladbeck spielt in dieser Saison auch als Damen 2 in der Verbandsliga. Und die hat zuletzt zu überzeugen gewusst. „Wir sind auf die Westdeutschen gut vorbereitet“, hatte Knoth nach der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter SG Bottrop/Borbeck gesagt.

U16 des TV Gladbeck trifft zunächst auf Aasee und Bocholt

In Dormagen treffen die Gladbeckerinnen zunächst auf den BSV Ostbevern und danach auf den VC Essen-Borbeck.

Die U16 des TV Gladbeck stellt sich am morgigen Samstag und am Sonntag in Lünen vor. Gruppengegner der Mannschaft von Trainer Ioan „Nico“ Vasi sind der SV Blau-Weiß Aasee und TuB Bocholt. Das Team des TVG startet als Damen 5 in der Bezirksklasse. Zuletzt feierte es einen 3:1-Erfolg über den TC Gelsenkirchen und ist damit weiterhin Tabellenzweiter. Der darf am Saisonende an der Aufstiegsrelegation teilnehmen.