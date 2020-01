Hattingen/Gladbeck. Die Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck können auswärts nicht gewinnen. In Hattingen gab’s ein 27:31. Was Trainer Thiel nach der Pleite sagte.

Es bleibt dabei: Die Handballer des TV Gladbeck können in dieser Saison auswärts nicht gewinnen. Bei der Zweitvertretung des TuS Hattingen gingen die Blau-Weißen leer aus. Endstand nach 60 Minuten: 27:31 (15:14).

Woran lag’s? „Wir sind noch zu grün, in entscheidenden Momenten fehlt uns einfach noch die Abgeklärtheit“, sagte TVG-Trainer Tobias Thiel. Vor allem zwei Phasen des Spiels hatte er dabei im Blick.

TV Gladbeck kassiert sechs Tore in Folge und gerät mit 19:20 in Rückstand

Benjamin Schrief war bei der Niederlage in Hattingen 5/4-mal für den TV Gladbeck erfolgreich. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

In den Zeitspannen zwischen der 36. und 44. Minute und der 50. und 54. Minute glückten den Blau-Weißen nämlich keine Treffer. Die Hattinger dagegen machten das erste Mal aus einem 14:19-Rückstand eine 20:19-Führung und das zweite Mal aus dem 23:23 das vorentscheidende 27:23.

Thiel: „Wir haben 45 Minuten lang richtig gut gespielt, dann aber waren wir wieder kopflos und zu hektisch.“ Und deshalb sei es am Ende so gewesen, wie in den vergangenen Jahren immer in Hattingen. „Wenn wir da spielen, verlieren wir immer knapp“, so der TVG-Trainer.

Nun warten zwei wichtige Spiele auf den TV Gladbeck

Nun warten zwei ganz wichtige Partien auf die Blau-Weißen. Zunächst geht es zu Hause gegen den Drittletzten TuS Wellinghofen und anschließend nach Bochum zu Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen.

Thiel: „In diesen Spielen entscheidet sich, ob wir mit unten noch etwas zu tun haben oder ob wir eine einigermaßen entspannte Rückrunde spielen können.“