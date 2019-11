Ohne ihren Trainer Waldemar Zaleski müssen die Volleyballerinnen des TV Gladbeck das Auswärtsspiel gegen den VfL Telstar Bochum bestreiten. Der Coach fehlte auch schon bei den letzten beiden Übungseinheiten der Blau-Weißen.

Johann Bleichrot steht nun am Samstag, 23. November, um 15 Uhr in der Halle am Lohring 22 in Bochum erstmals alleine in der Verantwortung als Coach des TV Gladbeck. „Er wird das gut machen, ich habe volles Vertrauen in Johann und das Team“, sagt Zaleski über seinen Assistenten.

VfL Telstar Bochum hat zweimal 3:2 gewonnen und einmal 2:3 verloren

Zaleski-Assistent Johann Bleichrot steht in Bochum erstmals alleine in der Verantwortung. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Stellt sich die Frage, warum Zaleski fehlen wird? Nun, er muss am sechsten Spieltag der Oberliga-Saison aus gesundheitlichen Gründen passen. Zaleski klagte bereits unter der Woche über starke Hals- und Kopfschmerzen und konnte daher bereits am Mittwochabend nicht das Training in der Artur-Schirrmacher-Halle leiten. „Ich habe aber alles mit Johann abgesprochen“, so der Chefcoach.

Er hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung anknüpfen kann, die sie am vergangenen Samstag im Spiel gegen den TV Hörde II (3:1) gezeigt hat. „Falls uns das gelingt, könnten wir aus Bochum ein paar Punkte mit nach Gladbeck nehmen“, sagt Zaleski. Allerdings warnt er davor, den VfL Telstar zu unterschätzen. Die Ergebnisse der Bochumerinnen zeigten - sie gewannen zwei Partien mit 3:2 und verloren eine mit 2:3 - dass man über die komplette Spieldauer eine gute Leistung abrufen müsse.

TV Gladbeck kann erneut auf Zuspielerin Julia Frohleiks zählen

Der TV Gladbeck kann in Bochum erneut auf Zuspielerin Julia Frohleiks zählen. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Der TV Gladbeck wird mit einem zehnköpfigen Aufgebot im nahen Bochum antreten. Wichtig: In Julia Frohleiks können die Blau-Weißen erneut auf ihre erste Zuspielerin bauen. Schon in der Begegnung mit dem TV Hörde II hatte sich die Anfang der Saison aus beruflichen Gründen fehlende Frohleiks mit Youngster Lara Bittner aus der Zweitvertretung abgewechselt und ihre Sache dabei richtig gut gemacht. „Auf dieser Position“, urteilt Zaleski, „sind wir in Bochum gut besetzt.“

Ungeachtet dessen mag der kranke Trainer keine Prognose für das samstägliche Spiel seiner Mannschaft beim VfL Telstar Bochum abgeben. Was vor allem damit zusammenhängt, dass die Seinen ja weiterhin mit Personalproblemen konfrontiert sind und sie es noch nicht geschafft hätten, konstant gute Leistungen zu zeigen.

TV Gladbeck möchte in Bochum einfach nur guten Volleyball spielen

Zaleski: „Was wir erreicht haben, ist wackelig. Wir haben gegen den TV Werne mit 0:3 verloren und gegen den TV Hörde II mit 3:1 gewonnen.“

Was ist also das Ziel für die Begegnung mit dem VfL Telstar Bochum? „Wir fahren da hin, um guten Volleyball zu spielen.“