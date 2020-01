TV Gladbeck startet mit einem Turnier ins Volleyballjahr

Mit einem kleinen Volleyballturnier in der Artur-Schirrmacher-Halle bereiten sich die erste und zweite Frauenmannschaft des TV Gladbeck auf die Fortsetzung der Meisterschaftsrunde fort. Ein Team aus der Oberliga 1 komplettiert das Teilnehmerfeld.

Dabei handelt es sich um den STV Hünxe. Der Gast aus dem Kreis Wesel ist Tabellenvierter in der Oberliga-Staffel 1 und dürfte somit ein guter Prüfstein sowohl für das Ober- als auch Verbandsligateam der Blau-Weißen sein. Ausgetragen wird das Turnier am Samstag, 4. Januar, ab 11 Uhr.

Nur acht Spielerinnen des TV Gladbeck I sind dabei

Waldemar Zaleski, Trainer des TV Gladbeck, stehen bei dem Turnier in der Artur-Schirrmacher-Halle längst nicht alle Spielerinnen zur Verfügung. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Waldemar Zaleski, der Trainer der ersten TVG-Auswahl, wollte das Turnier eigentlich dazu nutzen, um die Seinen auch schon mannschaftstaktisch auf das erste Punktspiel des Jahres vorzubereiten. Doch daraus wird nichts.

Der Grund: Nur acht Spielerinnen des TV Gladbeck I stehen zur Verfügung. „Deshalb“, so Zaleski, „betrachten wir das Turnier nun als sanfte Einführung in die Trainingswoche.“ Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden, die drei Partien gehen jeweils über drei Sätze.

Am 12. Januar wartet auf den TV Gladbeck das Duell der Verfolger

Auf die Blau-Weißen warten in der Meisterschaft am Sonntag, 12. Januar, schwere Aufgaben. Die Erstvertretung, die als Tabellendritter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II überwintert, stellt sich beim SC Hennen zum Duell der Verfolger vor. Der TV Gladbeck II gastiert beim TB Osterfeld in Oberhausen - die Zweitvertretung belegt den vorletzten Platz und braucht jeden Zähler, um die Klasse zu halten.