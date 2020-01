TV Gladbeck startet mit einem „Pokalknaller“ ins Jahr 2020

„Das Jahr geht direkt mit einem Pokalknaller los.“ Mit diesen Worten kündigt die Handballabteilung des TV Gladbeck auf ihrer Facebookseite das Spiel der ersten Mannschaft gegen den Ligarivalen HSV Herbede an. Für TVG-Trainer Tobias Thiel besitzt der Vergleich indes keine Priorität.

„Wir dürfen uns von unserem siebten Platz nicht täuschen lassen“, sagt Thiel, dessen Team 11:11 Punkte auf dem Konto hat und somit nur drei Zähler Vorsprung vor dem Drittletzten TuS Wellinghofen aufweist. „Angesichts dieser Ausgangslage darf die Priorität gar nicht auf dem Pokal liegen“, betont der Trainer.

TV Gladbeck kann nicht in Bestbesetzung antreten

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, muss im Pokalspiel gegen den HSV Herbede mächtig improvisieren. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ausgetragen wird das Drittrundenspiel im Kreispokal gegen Herbede am Samstag, 4. Januar, um 16 Uhr in der Nordparkhalle. Die Gastgeber können, weil einige Akteure noch im Urlaub oder angeschlagen sind, nicht in Bestbesetzung antreten. Thiel: „Aus der Ersten sind nur fünf Mann dabei.“ Komplettiert wird das Aufgebot mit Akteuren aus der dritten Mannschaft.

Thiel: „Wir wissen natürlich nicht, mit welchen Spielern Herbede antritt. Sollte der HSV mit dem Team auflaufen, gegen das wir Ende letzten Jahres in der Liga knapp gewinnen konnten, wird es sehr schwer für uns.“ Ungeachtet dessen verspricht der Trainer des TV Gladbeck den Fans eine motivierte Mannschaft: „Wir werden versuchen, ein schönes Spiel zu zeigen.“

TV Gladbeck hat das Ligaspiel gegen Herbede knapp gewonnen

Die Zeit zwischen den Jahren nutzten die Blau-Weißen, um sich intensiv auf das Restprogramm der Meisterschaftsrunde vorzubereiten. Das hatte Thiel angekündigt. „Wir haben“, so der TVG-Coach „fleißig und hart trainiert. Vor allem haben wir hart trainiert.“ Acht bis neun Einheiten hätten die Seinen seit dem letzten Punktspiel absolviert.

Zur Erinnerung: Das fand am 14. Dezember statt - und Kontrahent in der Nordparkhalle war der HSV Herbede, also der heutige Gegner. Zehn Tage vor Heiligabend feierte der TVG einen 23:21-Erfolg. Dabei hatten es die Blau-Weißen unnötig spannend gemacht, weil sie in der Schlussphase immer wieder in Überzahl spielten, diese aber nicht entscheidend ausnutzen konnten.