TV Gladbeck: Marcel Reiff startet nun für die Blau-Weißen

Einige vielversprechende Talente haben sich den Leichtathleten des TV Gladbeck angeschlossen. Unter anderem trägt ab sofort Marcel Reiff das Trikot der Blau-Weißen.

Marcel Reiff, natürlich nicht zu verwechseln mit dem aus dem Fernsehen bekannten Sportjournalisten Marcel Reif, ist im vergangenen Jahr noch in seiner Heimatstadt Herten als Zweitplatzierter mit dem Volksbank-Jugendsportpreis ausgezeichnet worden. „Er ist ein Mehrkampftalent“, sagt TVG-Abteilungsleiter und Trainer Heiner Preute über den anno 2006 geborenen Jugendlichen, der zuletzt für SuS Bertlich aktiv war.

Zwei Zugänge des TV Gladbeck stammen aus Wattenscheid

Oliver Sell vom TV Gladbeck ist unter anderem Teamleiter Mehrkampf in Nordrhein-Westfalen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Reiff war Preute und seinem Trainerkollegen Oliver Sell beim Stützpunkttraining in Gladbeck aufgefallen. „Marcel ist sehr aufmerksam und hat sich technisch weiterentwickelt“, so der Leichtathletik-Chef des TV. Was sich in Bestleistungen niedergeschlagen hat: So steigerte sich der Zugang im Speerwurf auf 56,48 Meter.

Aus der Wattenscheider Trainingsgruppe der einstigen Weltklasse-Siebenkämpferin Sabine Braun haben sich in Shanice Meister (Jg. 2002) und Isabelle Ferlings (Jg. 2003) zwei Talente dem TV Gladbeck angeschlossen. Die Erstgenannte qualifizierte sich in 2019 im Hochsprung für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm und bei den nordrhein-westfälischen Titelkämpfen sicherte sie sich im Siebenkampf mit 4851 Punkten den zweiten Platz.

Laura Stratmann gewann in 2018 DM-Bronze mit der Dortmunder U23-Staffel

Zugang Nummer vier ist Laura Stratmann (2001). Die Sprinterin, deren Trainingsgruppe sich bei der LG Olympia Dortmund aufgelöst hat, gehörte im vorvergangenen Jahr zu der Sprintstaffel der LGO, die bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Heilbronn hinter der MTG Mannheim und dem TV Gladbeck die Bronzemedaille gewann.