Trainer Heiner Preute nennt ihn „ein Mehrkampftalent“: Marcel Reiff überzeugte jetzt bei den Westfälischen U16-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Paderborn im Kugelstoßen. Mit einer Weite von 12,87 Metern sicherte sich das Talent, das sich gerade erst dem TV Gladbeck angeschlossen hat, den Titel in der M14-Klasse. Nun soll Reiff das Stabhochspringen erlernen.

Marcel Reiff vom TV Gladbeck ist nicht zufrieden

„Das ist seine Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate“, so Heiner Preute. Schließlich will der junge Mann, der im vergangenen Jahr noch in seiner Heimatstadt Herten als Zweitplatzierter mit dem Volksbank-Jugendsportpreis ausgezeichnet worden ist, in der neuen Freiluftsaison Neunkämpfe bestreiten - Stabhochsprung inklusive.

Wie ehrgeizig Marcel Reiff ist, zeigt sich daran, dass er mit seinem Paderborner Ergebnis nicht ganz zufrieden war. „Wir“, betont Heiner Preute, der damit auch für seinen Trainerkollegen Oliver Sell spricht, „waren es hingegen schon.“ Schließlich hatte sich das Talent in einer Schul-Skifreizeit eine Bänderdehnung im Knie zugezogen und sich nach der Rückkehr auch noch eine starke Erkältung eingehandelt.

Marius Albrecht vom TV Gladbeck sichert sich Rang zwei

Der Nachwuchs des TV Gladbeck war insbesondere im Hürdensprint erfolgreich. Foto: TV Gladbeck

Die Bänderdehnung war auch der Grund dafür, warum sich Reiff in Paderborn weder im Weitsprung noch im Hürdensprint der Konkurrenz gestellt hat, obwohl er in beiden Disziplinen als Bester gemeldet war. „Im Kugelstoßen haben wir die Technik angepasst, das hat Marcel dann auch problemlos gewonnen“, so Preute. Der Trainer weiter: „Ansonsten wollten wir überhaupt kein Risiko eingehen. Und deshalb musste er sich dieses Mal mit nur einem Titel zufrieden geben.“

Reiffs Titel war der einzige für den TV Gladbeck bei den Hallentitelkämpfen in Paderborn. Für die Blau-Weißen standen des Weiteren jeweils ein zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter und achter Platz zu Buche. Den Silberrang sicherte sich in Marius Albrecht (M15, 60 Meter Hürden in 9,01 Sek.; Vorlauf: 8,93 Sek., persönliche Bestleistung) ein ehemaliger Athlet des VfL Gladbeck. Rang drei und vier ging auf das Konto von Fynn Bietenbeck (M15, Weitsprung 5,35 m; 60 Meter Hürden in 9,32 Sek.).

Mehrere Athleten des TV Gladbeck erreichen das Hürdenfinale

Ebenfalls ins Hürdenfinale liefen Amira Adio (W14, 5. in 10,02 Sek.), Lilli Preute (W 15, 6. in 9,68 Sek.) und Finn Kipar (M15, 7. in 9,59 Sek.). Helena Schwarz (W 15) belegte im 60 m Finale in 8,38 Sek. schließlich noch den achten Rang.

An den Start gingen vom TVG zudem noch Maxima Busse (W 14) und Marie Hülsmann (W 15). Beide verpassten aber über 60 Meter Hürden das Finale.