TV Gladbeck: Liga spielt verrückt, Zaleski findet das gut

Die Volleyball-Oberliga 2 spielt in dieser Saison verrückt. Nur zwei Beispiele: Zuletzt kassierte der Tabellenzweite eine Niederlage beim Schlusslicht, in der Hinrunde entzauberte der jetzige Tabellenletzte einen Aufstiegsmitfavoriten - den TV Gladbeck - mit 3:0. Daraus zieht TVG-Trainer Waldemar Zaleski einen Schluss.

TV Gladbeck musste sich in Werne strecken

Waldemar Zaleski, Trainer des TV Gladbeck, findet es gut, dass die Oberliga in dieser Saison so ausgeglichen ist. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

„Die Tabelle spiegelt nicht das Leistungsvermögen der einzelnen Mannschaften wider“, sagt der Coach. Und weiter: „Für uns bedeutet das, dass wir gegen jeden Gegner mit voller Konzentration spielen müssen und dass wir, weil die Liga so ausgeglichen ist, in diesem Jahr tatsächlich keine Punkte geschenkt bekommen.“

Am vergangenen Spieltag erwischte es den ambitionierten SC Hennen, der bei der um den Klassenerhalt kämpfende DJK Sportfreunde Datteln völlig überraschend mit 1:3 verlor. Und auch der TVG hatte sich zuletzt ja strecken müssen – beim TV Werne, der nun die Rote Laterne trägt, feierten die Blau-Weißen schließlich einen knappen 3:1 (27:25, 25:27, 25:23, 25:23)-Sieg.

TV Gladbeck empfängt die SG Sande/VoR Paderborn

Am Samstag, 8. Februar, 19 Uhr, empfangen die inzwischen auf Rang drei notierten Gladbeckerinnen die SG Sande/VoR Paderborn, eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld, in der Artur-Schirrmacher-Halle. Zaleski erwartet ein weiteres enges Spiel. Er betont: „Ich finde es gut, dass die Liga so ausgeglichen ist. Für die Zuschauer ist das spannend, und für die Entwicklung der Spielerinnen ist das gut. Wenn man deutlich mit 25:16, 25:13 und 25:18 gewinnt, bringt das doch niemandem etwas.“

Personell scheint Waldemar Zaleski mit einem ordentlichen Kader planen zu können. Zuspielerin Ellen Plonowski, die zuletzt beim 3:1-Sieg in Werne gefehlt hatte, ist wieder dabei. Ein Fragzeichen steht indes hinter dem Einsatz von Außenangreiferin Wiebke Putzmann. Sie sagte am Freitag (7. Februar) wegen einer Erkältung das Abschlusstraining ab. Definitiv nicht im Gladbecker Aufgebot stehen wird Talent Mareet Maidhof.

In der Hinrunde gewann der TV Gladbeck in Paderborn

In der Hinrunde feierten die Gladbeckerinnen in Paderborn einen 3:1-Erfolg. Seinerzeit musste der TVG auf seine drei nominellen Zuspielerinnen verzichten. Ableiten kann man daraus fürs Spiel am heutigen Samstagabend aber wohl nichts, dafür geht es in dieser Oberligasaison viel zu verrückt zu . . .