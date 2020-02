Gladbeck. Handball-Bezirksligist TV Gladbeck ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Ein Spieler drehte in der Partie gegen den TV Brechten II besonders aus.

„Das war ein Befreiungsschlag.“ Die Worte von Tobias Thiel, dem Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck nach dem 28:25 (11:11)-Erfolg über den TV Brechten II verraten, wie groß der Druck war, der auf den Blau-Weißen gelastet hatte.

TV Gladbeck liegt nach zehn Minuten mit 1:5 zurück

Ein gelungenes Comeback feierte Danny Plattner. Der Linksaußen des TV Gladbeck kam gegen den TV Brechten II im Laufe der ersten Halbzeit zum Zuge und steuerte sechs Treffer zum Sieg bei. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Vier Spiele hintereinander war der TVG ohne Sieg geblieben, zuletzt hatte er bei Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen verloren - für Thiels blutjunge Mannschaft wurde die Lage allmählich bedrohlich. Der Trainer versuchte, seinen Jungs den Druck zu nehmen, indem er öffentlich vorgab, es sei im Grunde nichts passiert.

Erfolg hatte Thiel mit dieser Strategie in der Begegnung mit der Brechtener Reserve zunächst nicht. „Wir waren“, so der Coach, „verkrampft und total nervös.“ Die Folge: Nach zehn Minuten lagen die Dortmunder mit 5:1 in Führung. Der TVG-Trainer nahm eine Auszeit. Es wurde aber nicht besser.

Ein Erfolgsfaktor kommt von der Gladbecker Ersatzbank

Als der Brechtener Reserve der Treffer zum 8:3 (16.) geglückt war, stellte Thiel das Deckungssystem um. Fortan verteidigten die Gladbecker in einer 5:1-Formation mit Sebastian Modrow oder Alex Kläsener auf der vorgezogenen Position. „Damit“, so Thiel, „wusste Brechten nichts mehr anzufangen.“

Ein weiterer Faktor kam im Laufe der ersten Halbzeit von der Ersatzbank. Nachdem Marcel Junker vier Chancen vergeben hatte, wechselte er sich quasi selbst gegen Danny Plattner aus. Der ehemalige Beckhausener drehte nach längerer verletzungsbedingter Zwangspause sofort wieder auf. Am Ende standen sechs Treffer für den Linksaußen zu Buche. „Danny war überragend“, lobte Tobias Thiel, der ansonsten noch die Moral seiner Mannschaft hervorhob.

Jonas Luggenhölscher trifft zum 27:24 für den TV Gladbeck

Das Spiel blieb spannend - bis zum Schluss. Genauer: bis 39 Sekunden vor dem Ende. Da erzielte nämlich Jonas Luggenhölscher für den TVG das Tor zum 27:24. Die Entscheidung.

Wie wichtig der Erfolg über den TV Brechten II für die junge Mannschaft des TV Gladbeck war, zeigte sich nicht nur daran, dass Tobias Thiel ihn als Befreiungsschlag bezeichnete. Sondern auch daran, dass Team und Trainer nach dem Spiel noch um die Häuser zog - dem Vernehmen nach bis 3 Uhr in der Früh!

Aufstellung und Torschützen des TV Gladbeck

TV Gladbeck: Bystron, Hirschfelder - Wissing (5), Junker, Kläsener (2), Bergmann (1), Ahmann, Plattner (6), Barz (1), Luggenhölscher (2), Lechert (1), Schrief (7/5), Klein (1), Modrow (2).