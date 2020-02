Wer bleibt Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II in der Volleyball-Oberliga der Frauen auf den Fersen? Diese Frage beantwortet sich in Dortmund, wenn der auf Rang zwei notierte TV Hörde II (30 Punkte) den Drittplatzierten TV Gladbeck (29) empfängt. Die Blau-Weißen haben eigens für diese Partie neue Spielelemente einstudiert.

Um welche Elemente handelt es sich? „Das verrate ich Ihnen jetzt natürlich nicht“, so der Trainer der Blau-Weißen zur WAZ. Zaleski bezeichnet die anstehende Begegnung mit der Zweitvertretung des Drittligisten aus Hörde als wichtig. „Aber sie ist genauso wichtig wie alle anderen Spiele, die jetzt noch kommen“, so der TVG-Coach.

Josephine Magga kann dem TV Gladbeck in Hörde nicht helfen

Talent Mareet Maidhof spielt für den TV Gladbeck zunächst in der Zweitvertretung. Anschließend wird sie nach Hörde kutschiert - zur Partie der Ersten. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Soll wohl heißen: Falls seine Mannschaft Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II (34 Punkte) gefährlich werden will, muss sowieso jede Partie gewonnen werden - und Borken zumindest noch zweimal patzen. Letzteres dürfte an diesem Wochenende aber kaum passieren, der Tabellenführer stellt sich nämlich beim Vorletzten DJK Sportfreunde Datteln vor.

Auch in Dortmund können die Gladbeckerinnen nicht in Bestbesetzung antreten. Diagonalangreiferin Josephine Magga muss nämlich arbeiten. Und Talent Mareet Maidhof wird zunächst in der vom Abstieg bedrohten Verbandsliga-Mannschaft des TVG zum Einsatz kommen, die zu Hause gegen den SC 99 Düsseldorf II antritt. Anschließend soll Maidhof sofort nach Hörde gebracht werden.

TV Gladbeck hat das Hinspiel mit 3:1 gewonnen

Das Hinspiel in Gladbeck gewann der TVG mit 3:1. Es war allerdings ein enges Match, wie die Satzergebnisse von 25:22, 25:21, 22:25 und 31:29 zeigen. „Dieses Mal dürfte es ähnlich eng werden“, sagt Zaleski. Er hält vom Gegner eine ganze Menge: „Das ist eine Mannschaft, die für die Oberliga alles hat. Die Hörderinnen spielen nicht spektakulär, aber sehr sicher. Und sie entscheiden, weil sie psychisch sehr stark sind, die engen Spiele zumeist zu ihren Gunsten.“

Ausgetragen wird das Oberliga-Verfolgerduell am Sonntag, 23. Februar, um 13 Uhr in der Halle des Phönix-Gymnasiums an der Seekante 12 in Dortmund. Im Anschluss, um 16 Uhr, findet das Drittligaspiel der Hörder Erstvertretung gegen die SF Aligse statt.