Gladbeck. Der TV Gladbeck tritt in der Handball-Bezirksliga beim Schlusslicht an. Obwohl drei Stammspieler ausfallen, fordert der TVG-Trainer einen Sieg.

TV Gladbeck: Beim Tabellenletzten zählt nur ein Sieg

Der Haupttorschütze steht nicht zur Verfügung, auch beide Rechtsaußen fallen aus. „Wir müssen trotzdem die Punkte holen“, sagt Tobias Thiel, der Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck. Die stellen sich in Bochum beim Tabellenletzten SG Linden-Dahlhausen vor.

Fehlen werden dem TVG Noah Lelgemann, für den 59 Treffer zu Buche stehen, Tobias Wissing und Jonas Luggenhölscher. Die rechte Seite wird daher Bastian Talhoff beackern, ein weiterer A-Jugendlicher, der im Saisonverlauf schon zweimal in der Ersten zum Zuge kam. „Basti wird das gut machen“, ist Thiel überzeugt. Übrigens: In der neuen Saison wird Talhoff fest zum Aufgebot der Bezirksligamannschaft gehören.

TV Gladbeck erwartet einen kampfstarken Gastgeber

Steht im Spiel bei der SG Linden-Dahlhausen nicht zur Verfügung: Tobias Wissing vom TV Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Tobias Thiel erwartet einen Gegner, der kämpferisch alles in die Waagschale werfen wird. Der TVG-Trainer: „Linden-Dahlhausen hat ausgerechnet am vergangenen Wochenende gegen Hattingen den ersten Saisonsieg gefeiert und wittert jetzt bestimmt noch einmal Morgenluft.“

Was müssen die Blau-Weißen tun, um die Bochumer auf Distanz zu halten? Zum einen müssen sie laut Thiel ihre individuelle Überlegenheit („Wir sind auf allen Positionen besser besetzt“, O-Ton des Trainers) ausspielen und zum anderen ihre Möglichkeiten konsequent nutzen. Das gelingt dem TVG in dieser Saison jedoch nicht immer und das gelang auch nicht beim 23:21-Erfolg in der Hinrunde nicht. Thiel erinnert sich deshalb nicht gerne an dieses Spiel: „Da war unsere Chancenverwertung desolat, wir haben bestimmt 50 bis 60 Prozent der Bälle neben das Tor genagelt.“

Anwurf: Samstag, 8. Februar, 18 Uhr.