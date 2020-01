TV Gladbeck absolviert Generalprobe für die Jugend-DM

Die NRW-Hallenmeisterschaften der Frauen und Männer in Dortmund (Sonntag, 2. Februar) dienen den Leichtathleten des TV Gladbeck in erster Linie zur Vorbereitung auf die nationalen Titelkämpfe der Jugend. Ein Fokus liegt dabei auf der weiblichen 4x200m-Staffel.

„Es geht in der deutschen Spitze sehr eng zu“, sagt TVG-Trainer Heiner Preute mit Blick auf die aktuelle Jahresbestenliste. Die führt die LG Eintracht Frankfurt mit einer Zeit von 1:41,48 Min. an. Das Quartett der Blau-Weißen sicherte sich am vergangenen Wochenende in 1:41,91 Min. den Titel bei den NRW-U20-Meisterschaften.

Weibliche Sprintstaffel des TV Gladbeck soll sich verbessern

Shanice Meister (TV Gladbeck 1912) vertritt den TV Gladbeck in Dortmund dieses Mal nicht im Hochsprung. Foto: Wolfgang Birkenstock

Der TV Gladbeck wird in der Helmut-Körnig-Halle erneut in der Besetzung Shanice Meister, Anna Schlagenwert, Johanna Koller und Louisa Meis antreten. „Wenn sich die Vier noch einmal verbessern könnten, wäre das nicht schlecht“, sagt Preute. Nach dem Wettkampf werden er und Oliver Sell die Sprintstaffel dann auf die Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg (15./16. Februar) vorbereiten.

Mit Blick auf die Jugend-DM gehen auch Anna Schlagenwerth und Shanice Meister über 60 Meter Hürden ins Rennen. Ziel der beiden ist es laut Trainer Heiner Preute, ins Finale zu kommen.