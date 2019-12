TV Gladbeck: 24:28 - A-Jugend vergibt sechs Siebenmeter

Aufbauhilfe leistete die Handball-A-Jugend des TV Gladbeck. Sie kassierte nämlich eine 24:28 (12:13)-Niederlage bei der HSG Gevelsberg Silschede. Die hatte bis dato noch keinen Punkt in der laufenden Verbandsliga-Saison geholt.

In Noah Lelgemann, Malte Lechert und Alex Kläsener fehlten den Blau-Weißen drei Stammkräfte. „Wir haben sie zu Hause gelassen, weil sie in der Ersten ran mussten“, so TVG-A-Jugendtrainer Michael Lechert. Doch daran sei die Pleite nicht festzumachen.

TV Gladbeck lässt in Gevelsberg viele Chancen aus

Trainer Michael Lechert war in Gevelsberg mit der Leistung der A-Jugend des TV Gladbeck nicht zufrieden. Foto: Andreas Hofmann / Funke foto services

Vielmehr ließen die Gladbecker in Gevelsberg viele gute Gelegenheiten ungenutzt. „Wir haben“, so Lechert, „alleine sechs Siebenmeter verworfen und noch etliche weitere Chancen ausgelassen.“ Der Trainer weiter: „Eine normale Leistung hätte wohl genügt, um zu gewinnen.“

Doch eine normale Leistung brachte der TV Gladbeck dieses Mal nicht auf die Platte. Und so zog die HSG Gevelsberg Silschede Mitte der zweiten Halbzeit von 19:18 auf 23:18 davon. Diesen Rückstand konnte der Gast nicht mehr aufholen, so dass am Ende für den TVG die dritte Niederlage in Folge stand.

TV Gladbeck empfängt nun den ASC 09 Dortmund

„Wir müssen jetzt in die Erfolgsspur zurück“, sagt Michael Lechert. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich der A-Jugend des TVG am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr im Spiel gegen den ASC 09 Dortmund. Der Trainer der Gladbecker: „Da können wir wieder mit voller Kapelle antreten.“