Trio des SV Gladbeck 13 startet in der NRW-Auswahl

Hamburg/Berlin. Ein Trio des SV Gladbeck 13 startete jetzt in der Auswahl des Schwimmverbandes NRW. In Hamburg bzw. Berlin waren die 13er überaus erfolgreich.

Mit drei Aktiven vertreten war die SG Gladbeck/Recklinghausen bei den Ländervergleichskämpfen der nördlichen Bundesländer. Teilnehmer waren neben dem Schwimmverband Nordrhein-Westfalen die Verbände aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Bremen und Schleswig-Holstein.

Während in Hamburg in Lukas Weßeler (2003), Niko Frese (2003), Fiona Redemann und Nina Schreier (beide 2005) die erfahrenen Aktiven der Startgemeinschaft Gladbeck/Recklinghausen ihren Vergleichswettkampf durchführten, ging in Berlin mit Juliana Buttler (2009) die jüngste Gladbeckerin an den Start. In unterschiedlichen Einzel – und Staffelwettkämpfen wurde um jede Sekunde gekämpft.

Lukas Weßeler belegt über 200 m Schmetterling den zweiten Platz

Lukas Weßeler (SV Gladbeck 13) belegte in Hamburg über 200 m Schmetterling den zweiten Platz. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Lukas Weßeler und Niko Frese erreichten mit ihren Ergebnissen ausgezeichnete Plätze: Der Erstgenannte belegte über 200 m Schmetterling in 2:06,54 Minuten den zweiten Rang. Und Niko Frese kam in der Hansestadt über 200 m Lagen in 2:11,14 Minuten auf den vierten und über 400 m Freistil in 4:04,04 Minuten auf den zweiten Platz. In der 12 x 50 m Freistilstaffel war Lukas Weßeler ein Teil der siegreichen Staffel des NRW-Schwimmverbands.

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Berliner Aktiven kamen die Vertreter aus Nordrhein-Westfalen mit 513 Punkten schließlich auf den zweiten Platz, hinter den Teilnehmern des Berliner Schwimmverbandes.

Einen Tick besser waren die Youngster: Sie sicherten sich den Siegerpokal mit insgesamt 891 Punkten vor den Aktiven des Sächsischen Schwimmverbandes. Juliana Buttler, sie gehört dem SV Gladbeck 13 an, hatte wahrlich einen guten Tag erwischt.

Juliana Buttler stellt zwei persönliche Bestzeiten auf

So steigerte sie über 100 m Rücken beziehungsweise über 100 m Freistil ihre bisherigen Bestzeiten um fast fünf Sekunden (Rücken) auf 1:17,97 und um fast drei Sekunden (Freistil) auf 1:06,86 Minuten. Damit belegte die Gladbeckerin den dritten beziehungsweise den zweiten Platz in ihrem Jahrgang. Zudem gehörte Juliana Buttler noch den Staffeln über 12x 50 m Lagen und Freistil an, die jeweils Rang zwei erreichten.

Zufrieden mit ihren Ergebnissen traten Lukas Weßeler und Niko Frese aus Hamburg und Juliana Buttler aus der Hauptstadt die Heimreise an.