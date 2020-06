SV Zweckel präsentiert Trainerduo für die Zweitvertretung

Perry Pfeng (Mitte) ist auch als Schiedsrichter aktiv. In der neuen Saison trainiert er zudem gemeinsam mit Jörg Sievers die in die Kreisliga A aufgestiegene zweite Mannschaft des SV Zweckel.

Gladbeck. Der SV Zweckel hat für seine in die Kreisliga A aufgestiegene Zweite ein neues Trainergespann gefunden. Einer der Coaches ist alter Zweckeler.

Der SV Zweckel ist auf der Suche nach neuen Trainern für seine in die Kreisliga A aufgestiegene Zweitvertretung fündig geworden. Perry Pfeng und Jörg Sievers werden künftig für das Team verantwortlich zeichnen. Ihre Mission ist klar definiert.

Trainerteam des SV Zweckel soll ein Team formieren und es in der A-Liga etablieren

Die beiden Coaches sollen, weil etliche Spieler der Aufstiegsmannschaft Trainer Karl Englich zu SG Preußen Gladbeck folgen, zunächst einmal ein neues Team formieren. Das sollen Perry Pfeng, den die Gelsenkirchener WAZ mal als „einer der letzten Typen im Fußball“ beschrieben hat, und Sievers schließlich in der A-Liga etablieren.

Ein Bild aus früheren Zeiten: Perry Pfeng fiel beim Erler SV 08 auch wegen ausgefallener Frisuren und/oder auffällig gefärbter Haare auf. Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Pfeng und Sievers sind im Gebiet des Fußballkreises 12 alles andere als Unbekannte. Der Erstgenannte ist 27 Jahre jung, kickte in der A-Liga, aber auch in der Bezirksliga für den Erler SV 08. Seit 2016 ist Pfeng Trainer der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge und außerdem Coach der 2003er des Erler SV 08. Ebenfalls seit vier Jahren bildet er sich in Seminaren zum Thema Trainingslehre und Trainingssteuerung an der Universität und bei der Fußballfabrik fort.

Perry Pfeng stammt aus Niedersachsen

Der ausgebildete Heilpädagoge mit den Schwerpunkten Förderung des Körperbewusstseins, des Körperschemas und der Psychomotorik ist seit 2018 Sportstudent und arbeitet seit Anfang 2019 als Lehrer in Gladbeck (u. a. Sport). Des Weiteren ist Perry Pfeng seit 2006 Fußballschiedsrichter (Bezirksliga) und aktuell Mitglied im Kreisjugendausschuss des Kreises.

Pfeng stammt aus Niedersachsen. In der Jugend kickte er u. a, beim SC Langenhagen und bei Borussia Hildesheim in der Niedersachsen- und Regionalliga. Später kam er auf einige Einsätze in der Senioren-Oberligamannschaft des VfV Hildesheim.

Jörg Sievers ist beim SV Zweckel alles andere als unbekannt

In Jörg Sievers kehrt ein „alter“ Zweckeler zurück. Er hat nämlich in der Jugend und danach auch in den Senioren für den SVZ aktiv Fußball gespielt. Der 56-jährige C-Lizenzinhaber hat in den letzten Jahren Nachwuchs- und Seniorenmannschaften beim VfB Kirchhellen, VfL Grafenwald und auch beim SV Zweckel trainiert.

Fußballer, die in der Zweitvertretung des SV Zweckel spielen möchten, können sich mit Perry Pfeng in Verbindung setzen. Er ist zu erreichen unter Tel. 01590/6190312 oder per E-Mail unter perryp@hotmail.de.