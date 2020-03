SV Zweckel: Naumann spricht von Wettbewerbsverzerrung

Der SV Zweckel muss eine weitere Woche ohne Wettkampfpraxis auskommen. Nachdem die Schwarz-Grünen bereits vor der Partie gegen den VfB Kirchhellen dreieinhalb Wochen nicht spielen konnten, werden sie morgen schon wieder zum Zuschauen gezwungen sein. Denn der Rasenplatz an der Dorstener Straße ist nach den Regenfällen gesperrt worden, so dass das Spiel gegen den Tabellenletzten SG Suderwich ausfällt.

Nun spielt der SV Zweckel gegen den FC Marl

Guido Naumann ist der Trainer des Gladbecker Bezirksligisten SV Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Es ist für uns eine doofe Phase. Wir wollten uns eigentlich Selbstvertrauen und Spielpraxis für die kommenden Wochen holen“, sagt SVZ-Trainer Guido Naumann. Anstatt zu spielen, geht es für seine Akteure nun am Sonntagvormittag zur Trainingseinheit in den Käfig. Bereits die letzten Einheiten fanden auf dem „roten Rasen“ statt.

Aber auch dieser Platz befindet sich in keinem guten Zustand und lässt einen normalen Trainingsbetrieb eigentlich nicht zu. „Da sind keine Pfützen auf dem Feld, sondern schon ganze Seen“, so Naumann. Trotzdem wird er seine Mannschaft auf diesem Belag für das bevorstehende Spiel in der nächsten Woche gegen den Aufstiegsfavoriten FC Marl vorbereiten.

Zweckels Naumann sieht Vereine wie den FC Marl klar im Vorteil

Naumann merkt an, dass Vereine wie der aus Marl erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber den Zweckelern haben: „Die Mannschaften, die keinen Kunstrasen haben, sind extrem benachteiligt. Es ist eigentlich schon eine Wettbewerbsverzerrung“, erklärte der 51-Jährige.