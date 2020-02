SV Zweckel: Naumann ist geschockt - Tschalumjan hört auf

Der SV Zweckel tritt am Sonntag nach dreineinhalb Wochen ohne Partie im Bezirksliga-Derby beim VfB Kirchhellen an (15 Uhr). Nicht nur die lange spielfreie Zeit macht Trainer Guido Naumann vor der ersten Bezirksligapartie dieses Jahres zu schaffen.

Noch mehr auf sein Gemüt schlug diese Nachricht: Stürmer Alexander Tschalumjan, der erst während der laufenden Spielzeit zu den Gladbeckern gekommen war, teilte Naumann mit, dass er mit sofortiger Wirkung mit dem Fußballspielen aufhört. „Ich bin total enttäuscht. Wir haben uns um ihn bemüht und er lässt uns jetzt so hängen“, erklärte Guido Naumann.

Zweckels Trainer Naumann hat positive Erinnerungen an das Hinspiel

Damit sei das Thema aber abgehakt, so Naumann, und der volle Fokus auf Kirchhellen gerichtet. Der Aufsteiger aus der Nachbarstadt steht mit 15 Punkten momentan auf dem elften Tabellenplatz und hat ein großes Polster auf den ersten Abstiegsplatz.

An das Hinspiel an der Dorstener Straße kann sich der SVZ-Übungsleiter noch genau erinnern. Denn das 2:2 war seine erste Partie auf der Trainerbank der Schwarz-Grünen. Auch im Rückspiel soll es trotz der nicht zufriedenstellenden Vorbereitung mindestens zu einem Remis reichen. „Wir fahren dahin und wissen nicht, was passiert. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich immer gewinnen möchte“, so der 51-Jährige.