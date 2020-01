SV Zweckel besteht den Härtetest - BV Rentfort verliert

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Gladbecker Fußball-Bezirksligisten in ihren Testspielen am gestrigen Sonntag. Während der SV Zweckel bei der SpVgg Erle 19 einen deutlichen 4:1-Erfolg feierte, ging der BV Rentfort beim TuS Gahlen leer aus. 2:3 hieß es aus BVR-Sicht bei der Partie in Schermbeck.

Spvgg Erle 19 - SV Zweckel 1:4 (1:2). „Das war eine gute Laufeinheit“, sagte SVZ-Trainer Guido Naumann nach dem Test beim souveränen Spitzenreiter der Kreisliga A1. Hintergrund: Mirac Öntürk handelte sich in der 20. Minute eine Rote Karte ein, so dass die Gladbecker lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. „Das war ordentlich“, urteilte nach dem Abpfiff Naumann.

Mirac Öntürk vom SV Zweckel sieht die Rote Karte

Der Zweckeler Mirac Öntürk sah beim Test gegen die Spvgg Erle 19 die Rote Karte. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

20 Minuten waren verstrichen, als Öntürk den Ball leichtfertig vertändelte. Beim Versuch, ihn zurückzuerobern, foulte der Zweckeler seinen Gegenspieler und musste dafür frühzeitig unter die Dusche. Die 19er nutzten zudem den Freistoß zur 1:0-Führung.

In Person von Jan Schwers drehten die Zweckeler die Partie aber noch vor der Halbzeitpause. In der 31. Minute glückte dem Blondschopf zunächst der Ausgleich, in der 40. schloss er eine feine Einzelleistung mit dem Treffer zum 2:1 ab.

Kutsal Türkel erzielt das Tor zum 4:1 für den SV Zweckel

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel das 3:1. Kutsal Türkel legte für den gerade erst eingewechselten Nasir Ljoki auf. Der umkurvte Christian Pluta im Erler Kasten und traf sicher. Zwei Minuten vor dem Abpfiff sorgte schließlich Kutsal Türkel nach Schwers-Vorlage für das Tor zum 4:1-Endstand.

Beim SV Zweckel gab in Florian Kamberi ein Spieler sein Comeback. Er hatte infolge eines Kreuzbandrisses eine lange Zwangspause einlegen müssen. Guido Naumann wechselte Kamberi zehn Minuten vor dem Abpfiff ein.

Patrick Draxler trifft für den BV Rentfort zum zwischenzeitlichen 1:1

Marc Schäfer coachte den BV Rentfort in Gahlen für Marcel Lehmann. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

TuS Gahlen - BV Rentfort 3:2 (3:1). Eine verdiente Niederlage kassierte der BVR in Schermbeck. „Zufrieden sind wir nicht“, kommentierte Marc Schäfer, der am gestrigen Sonntag das Team coachte, weil sich Trainer (und Schalke-Fan) Marcel Lehmann am Wochenende in München aufgehalten hatte.

Man habe, so Schäfer, etwas ausprobiert: „Wir wollten offensiver spielen, präsent sein. Das hat allerdings nur phasenweise funktioniert.“

BV Rentfort reist nur mit zwölf Feldspielern nach Schermbeck an

Die mit zwölf Feldspielern angereisten Rentforter - einige Akteure waren verletzt, einige krank, andere in einem Kurzurlaub - gerieten in der achten Minute in Rückstand. Der Ausgleich fiel kurze Zeit später, verantwortlich dafür zeichnete Patrick Draxler, der einen Freistoß direkt verwandelte. Noch vor der Halbzeitpause glückten dem TuS Gahlen zwei weitere Tore (33., 41.) zur 3:1-Führung.

Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Mannschaften einige Chancen. Treffer fielen zunächst aber nicht mehr. Das änderte sich erst in der Schlussminute, als Rentforts Goalgetter Phillip Potratz zum 2:3 verkürzte. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Schäfer verspricht: Werden uns bis zum 16. Februar verbessern

„Wir müssen uns bis zum 16. Februar, wenn wieder um Punkte gespielt wird, noch verbessern“, sagte Marc Schäfer. Und weiter: „Das werden wir auch tun.“