SV Gladbeck 13: Spendenlauf mit dem drittbesten Ergebnis

Triathlet und Feuerwehrmann Frank Wiedenhöfer (SV Gladbeck 13) bat zum bereits 16. Male zum Heiligabend-Morgenlauf. Rund 60 Vereinskameraden und Freunde nahmen an dem Spendenlauf teil, um für brandverletzte Kinder zu sammeln.

Das Geld geht an den Verein „Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder“. „Eigentlich übertreffen wir uns von Jahr zu Jahr“, resümiert Frank Wiedenhöfer „aber aufgrund des Regenwetters war nicht mehr drin. Bei dem Wetter mochte man nicht gerne vor die Tür, geschweige auch noch laufen.“ So überraschte es den Feuerwehrmann, dass mit 800 Euro das bisher drittbeste Spendenergebnis in der 16-jährigen Tradition zusammen kam.

Das Vereinsheim des SV Gladbeck 13 wurde herausgeputzt

Ein Selfie mit Laufkolleginnen und -kollegen im Hintergrund, entstanden beim Spendenlauf von Frank Wiedenhöfer (SV Gladbeck 13). Foto: SV Gladbeck 13

Während der Läufe und anschließend ist allen das Miteinander besonders wichtig. Die Läufer, die die 21 Kilometer zurücklegten, wurden auf der Strecke versorgt. Die Zwischenpausen wurden beim Geschäftsführer des SV13, Mario Lobert, bei sieben und 14 km eingelegt. Lobert und seine Frau, Heidi Kluge, hatten nicht nur geschnittene mundgerechte Bananen- und Orangenstückchen, Plätzchen und Säfte herausgestellt, sondern auch mit weihnachtlichem Ambiente für die richtige Stimmung gesorgt.

Derweil bereiteten die fleißigen Helfer um Ursula Lauf, Lebensgefährtin von Frank Wiedenhöfer, ein Büfett mit heißem Apfeltee, Fruchtsäften, Wasser, Glühwein, Orangenstücke, Kuchen, Gebäck in allen Variationen vor. Und ein Gespann mit Thea Piepel, Petra Gevers-Lohkamp und Katja Rengers richtete das Vereinsheim so ein, dass nach dem sportlichen Teil keiner gleich wieder weglaufen wollte. Ursula Lauf: „Wie in jedem Jahr haben wir alle satt bekommen.“