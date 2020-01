Steht Gençlerbirliği Resse in der Kreisliga A1 vor dem Aus?

Droht Gençlerbirliği Resse in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A der Zusammenbruch? Alle 18 Spieler des Tabellenvierten haben sich in der Winterpause abgemeldet.

Wie es mit dem Klub weitergeht, steht noch in den Sternen. Zieht er sich aus dem Kreis-Oberhaus zurück? Oder tritt er in der Rest-Saison mit der zweiten Mannschaft gegen FSM Gladbeck, SG Preußen Gladbeck, Adler Ellinghorst & Co. an? „Das sind die beiden Optionen, die wir in den nächsten Tagen im Vorstand besprechen werden“, sagt Geschäftsführer Birol Cakar, der zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine genaue Prognose abgeben kann.

Gençlerbirliği Resse überwintert mit 28 Punkten auf dem Konto

Die Entscheidung ist völlig offen. Eine Variante, die zweite Mannschaft hochzuziehen, lässt Gençlerbirliği die Möglichkeit, auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten zu dürfen. Aber wollen die Resser das überhaupt?

Mit 28 Punkten dürften die Resser im ersten Jahr nach dem unglücklichen Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga zumindest sportlich nicht in Gefahr geraten, in die Kreisliga B durchgereicht zu werden. Sie liegen 15 Punkte vor dem Tabellenvorletzten BV Rentfort II und 17 Punkte vor Schlusslicht Westfalia Buer. Aber: Mit den Spielern aus der Zweiten wird Gençlerbirliği in der Kreisliga A wohl nicht konkurrenzfähig sein. Die zweite Mannschaft des Klubs spielt eine Klasse tiefer in der Kreisliga B, rangiert dort an vorletzter Stelle und steht vor dem Abstieg in die unterste Liga.