Coronavirus So bedanken sich Gladbecks Vereine beim Ex-Schalker Draxler

Gladbeck. Der ehemalige Schalker Julian Draxler unterstützt die Vereine in seiner Heimatstadt Gladbeck mit einer großzügigen Spende. Viele Dankesworte.

Die Gladbecker Fußball-Klubs strahlen, nachdem Julian Draxler sie mit einer finanziellen Spende unterstützt hat. „Lieber Julian Draxler, mit sehr großer Freude wir von Deiner großzügigen Spende erfahren, die den Betrieb aller Gladbecker Fußball-Vereine bis zum Ende des Jahres 2020 absichern wird“, schreibt Andreas Knittel, der Vorsitzende der Fachschaft Fußball, in seinem Brief an den Nationalspieler von Paris Saint-Germain. Und auch alle sieben Klubs bringen dort ihren Dank zum Ausdruck.

„Dass Du alle Vereine in Gladbeck und nicht nur Deinen Heimatverein BV Rentfort unterstützt, zeigt auch, wie wichtig der Fußball für Dich und Deine Familie ist“, schreibt Andreas Knittel, der den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 auch gleich zu den nächsten Stadtmeisterschaften einlädt. „Dein Vater Jürgen war viele Jahre sehr stark mit dem Gladbecker Fußball verbunden. Dein Bruder Patrick spielt aktuell wieder beim BV Rentfort, und Du zeigst uns allen mit Deiner Spende, wie wichtig für Dich Deine Heimatstadt und der Gladbecker Fußball sind. Das ist eine tolle Aktion für die Gladbecker Fußball-Vereine, die im Moment sehr große Sorgen haben, da sämtliche Einnahmen aus den Spielen durch Eintrittsgelder und Verkauf sowie auch Veranstaltungen in den Vereinsheimen komplett weggefallen sind.“

Die Dankesworte der sieben Gladbecker Vereine in Auszügen:

„Lieber Julian, wir von Adler Ellinghorst mit dem Ascheplatz haben es besonders schwer. Unser Vereinsheim haben wir komplett in Eigenregie gebaut und teilfinanziert. Hier sind uns neben den Einnahmen bei den Spielen auch die für die Abtragung der Finanzierung erforderlichen Gelder komplett weggebrochen, da keine Veranstaltung mehr möglich ist. Wir bedanken uns recht herzlich für Deine Spende.“

„Lieber Jule, nun auch noch einmal auf diesem Weg ein riesengroßes Dankeschön für Deine mehr als generöse Unterstützung. Diese Aktion zeigt einmal mehr Deinen guten Charakter und beweist, dass Du trotz aller Erfolge mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Dank deiner Unterstützung wird es zum Glück auch nach Covid-19 eine Gladbecker Fußball-Kultur geben, und es macht uns sehr stolz, dass Du ein Rentforter Junge bist.“

„Hallo Julian, ich möchte mich im Namen der F.S.M. Gladbeck für Deine Solidarität und Spende herzlichen bedanken. Dies ist eine großartige Geste von Dir. Wir werden es nie vergessen. Bleib bitte gesund!“

„Hallo und Glückauf Julian Draxler. Auch aus dem Gladbecker Süden von Schwarz Blau Gladbeck herzlichen Dank für Deine Spende. Es hilft dem Gladbecker Fußball und, das ist das Wichtigste, dem Jugendfußball tatsächlich, in diesen schwierigen Zeiten weiter zu existieren. Schön, dass Du den Kontakt zur Basis nicht verloren hast.“

„Lieber Julian, Preußen Gladbeck bedankt sich. Wir können jeden Euro benötigen, und diese Spende ist für den Verein überaus wichtig, um die fehlenden Einnahmen auszugleichen. Nochmal großes Dankeschön, und bleiben Sie gesund.“

„Lieber Julian, mit Deiner großzügigen Spende hilfst Du auch dem SV Zweckel, die Tradition des Amateur-Fußballs in Gladbeck aufrechtzuerhalten. Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche sowie Mitglieder und Vorstand danken Dir recht herzlich für diese Hilfe zur rechten Zeit, mit der der Verein in den nächsten Monaten in der Lage sein wird, einen Großteil der anfallenden Kosten zu tragen.“

„Lieber Julian, der ganze Verein Wacker Gladbeck, insbesondere die Jugendabteilung, bedankt sich recht herzlich für die finanzielle Unterstützung. Der Gladbecker Fußball kann sich glücklich schätzen, einen Weltklasse-Fußballer hervorgebracht zu haben, der seine Wurzeln nicht vergessen hat.“ (AHa)