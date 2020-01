Gladbeck/Gelsenkirchen. Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Emscher-Lippe wird u. a. in einem Museum ausgetragen. Was hinter dieser Aktion steckt.

Schachbezirk trägt Titelkämpfe im GE-Kunstmuseum aus

Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Emscher-Lippe der Altersgruppen U14, U16 und U18 wird 2020 teilweise im Kunstmuseum Gelsenkirchen ausgetragen. Dies bietet dem Schachbezirk Emscher-Lippe die Möglichkeit, im öffentlichen Raum auf den Schachsport aufmerksam zu machen und neue Anhänger für das königliche Spiel zu begeistern.

Die erste Runde der Titelkämpfe wird in Dorsten ausgetragen

Auf der anderen Seite wird auch den jugendlichen Schachspielern ein Zugang zur modernen Kunst ermöglicht. Am 24. Januar wird die erste Runde ab 18 Uhr noch im Spiellokal des Schachklubs Hervest-Dorsten 1956 gespielt, die weiteren vier Runden werden am 25. und 26. Januar jeweils von 11 bis 18 Uhr in einem Ausstellungsraum des Kunstmuseums Gelsenkirchen ausgetragen. Das Turnier ist gleichzeitig die Qualifikation zur Jugendverbandseinzelmeisterschaft.

Die Schachjugend Emscher-Lippe ist die Jugendorganisation im gleichnamigen Schachbezirk, zu dem neben Gladbeck noch Oberhausen, Gelsenkirchen, Dorsten, Bottrop und Kirchhellen gehören. Sie setzt sich zusammen aus den in Vereinen des Bezirks gemeldeten Jugendlichen und natürlich ihren gewählten Vertretern – dem Jugendausschuss.