Preußen Gladbeck ist jetzt heiß auf die Stadtmeisterschaft

Die Zwischenrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaften geht ohne Gladbecker Teilnehmer über die Bühne. Sowohl SG Preußen Gladbeck als auch SuS Schwarz-Blau Gladbeck sind bei den Titelkämpfen bereits ausgeschieden. Schwarz-Gelb ist ungeachtet dessen nun heiß auf die Hallenstadtmeisterschaft.

„Das war ein Appetizer, wir haben jetzt richtig Bock auf unsere Stadtmeisterschaften“, sagte Daniel Thiele, Trainer der Preußen, mit Blick auf den 11. und 12. Januar, wenn es in Gladbeck um die Hallenkrone geht.

SG Preußen Gladbeck fehlt das Glück, aber auch ein wenig Kondition

Daniel Thiele, Trainer von SG Preußen Gladbeck, freut sich jetzt auf die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am 11. und 12. Januar. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Dass Schwarz-Gelb in Schalke scheiterte, hatte das Team sich selbst zuzuschreiben. „Wir haben im gesamten Turnierverlauf zu viele Chancen liegen gelassen“, so Thiele. Und weiter: „Mit ein bisschen Glück können wir auch weiterkommen.“ Doch dieses Quäntchen fehlte den Preußen in der Sporthalle Schürenkamp. Etwa in der ersten Partie gegen den SV Hessler 06, als die Gladbecker eine Minute vor dem Ende eine Zeitstrafe kassierten und sich letztlich mit 1:3 geschlagen geben mussten. „Das war unnötig“, kommentierte Thiele.

Unnötig war auch die 1:2-Niederlage gegen die DJK Adler Feldmark. „Da hatten wir zig Chancen“, so Thiele, der aber auch nicht verschweigen wollte, dass sein Team mit „ein paar konditionellen Schwierigkeiten“ zu kämpfen hatte. Erfolge feierte Schwarz-Gelb übrigens über den VfB 09/13 Gelsenkirchen (5:3) und zum Abschluss über die SpVgg Westfalia Buer (5:0).

Daniel Thiele bezeichnet Kreismeisterschaft als kleinen Härtetest

Thiele: „Es war eine gelungene Veranstaltung, eine schöne Geschichte und für uns im Hinblick auf die Stadtmeisterschaft ein kleiner Härtetest.“ Werden die Preußen im nächsten Jahr wieder an diesen Kreistitelkämpfen teilnehmen? „Gerne“, so Daniel Thiele, „für Ende Dezember ist das eine gute Geschichte.“

Das Turnier in der Sporthalle Schürenkamp begann mit einer schlechten Nachricht. Der FC Zrinski trat nämlich kurzfristig nicht an. Von der Absage betroffen war auch SuS Schwarz-Blau. Zunächst mussten die Braucker aber gegen den späteren Gruppensieger SpVgg Erle 19 ran. Die Gelsenkirchener wurden ihrer Favoritenrolle beim 5:1-Erfolg voll und ganz gerecht.

SuS Schwarz-Blau Gladbeck scheidet mit sechs Punkten aus

Auch SuS Schwarz-Blau Gladbeck (li.), hier im Spiel gegen die DJK Arminia Ückendorf, schied bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft nach der Vorrunde aus. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Schwarz-Blau gewann im Anschluss mit 5:1 gegen die DJK Arminia Ückendorf, danach wäre der FC Zrinski Gegner des Teams von Mike Theis gewesen. Die drei Zähler bekam es kampflos - damit standen sechs Punkte für Schwarz-Blau zu Buche. Sollte sich der B-Ligist aus dem Gladbecker Süden für die Zwischenrunde qualifizieren können?

Nein, dafür reichte es dann doch nicht. Denn im letzten Spiel kassierten Theis’ Jungs im Vergleich mit dem VfL Resse 08 eine deutliche 1:6-Niederlage.

Für die Zwischenrunde qualifizierten sich in der Gruppe A die SpVgg Erle 19 und der VfL Resse 08. In der Gruppe B kamen der SV Hessler 06 und die DJK Adler Feldmark weiter.