Platz vier: BV Rentfort verspielt eine bessere Ausgangslage

Der BV Rentfort belegt nach der Hinserie den vierten Platz. Wohin der Weg in der Rückrunde geht, könnten die Spiele vor dem Jahreswechsel zeigen.

In diesen Tagen blicken die Verantwortlichen beim BV Rentfort in die Zukunft und suchen nach einem neuen Trainer für die nächste Saison. Dabei vernachlässigen die Gladbecker aber auch nicht die Sicht auf die Gegenwart. Denn nach einer guten Hinrunde stehen die Schwarz-Weißen auf dem vierten Platz und richten ihren Blick nach oben. „Das Niveau oben ist gleich. Und wer Marcel und unsere Jungs kennt, weiß dass sie ehrgeizig sind“, sagte BVR-Abteilungsleiter Christian van Doorn.

Der Abteilungsleiter und seine Vorstandskollegen sind zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Spielzeit. Doch auch ihnen wird bewusst sein, dass die Rentforter Mannschaft durch eine Schwächephase zu Beginn der Saison eine noch bessere Ausgangslage verspielt hat. „Es hat sich ab dem Heimspiel gegen Westfalia Gelsenkirchen etwas der Schlendrian eingeschlichen. Damit haben wir uns mehr Möglichkeiten genommen“, so Coach Marcel Lehmann.

Derbyniederlage war der Tiefpunkt

Möchte mit dem BV Rentfort noch weiter nach oben: der im Sommer scheidende Trainer Marcel Lehmann. Foto: Mengedoht / Funke Foto Services

Die Partie gegen die Gelsenkirchener endete mit einem Remis. In den darauffolgenden sieben Spielen gingen die Rentforter nur zweimal als Sieger vom Platz. Allerdings feierten sie einen der zwei Erfolge über Horst Emscher II, das in der Hinrunde keinen einzigen Punkt holten. Nach dem Erfolg über die Zweitvertretung erreichte der BV Rentfort laut Aussage des scheidenden Trainers einen Tiefpunkt: Die Schwarz-Weißen verloren das Derby gegen den SV Zweckel deutlich mit 0:3. In der Partie, welche sie selbst als wichtigstes Spiel bezeichneten, trat die Lehmann-Elf leblos auf.

Während das Derby gegen den SVZ der Tiefpunkt war, läutete die Partie gegen den VfB Kirchhellen die Wende ein: Im Duell gegen den blau-weißen Nachbarn holte der BVR die ersten Punkte seit rund einem Monat. Der „Dreier“ ist sicherlich auch Marcel Lehmann zuzuschreiben, der im Spiel gegen die Kirchhellener die Taktik änderte.

Die Hälfte ihrer Punkte holte der BVR in den letzten vier Spielen

Anstelle des offensiven Powerfußballs, verordnete Lehmann seiner Mannschaft ein defensiveres Gesicht. Diese Maßnahme ging in den folgenden Wochen auf: Die letzten vier Hinrundenspiele gestalteten die Rentforter erfolgreich. Unter anderem feierte der BVR einen Sieg über den Aufstiegsfavoriten FC Marl. „Der Lauf ist für mich die größte Überraschung. Vor allem, weil wir die Mannschaften von oben geschlagen haben, trotz Verletzungspechs“, sagte der BV-Übungsleiter.

Ohne diese Serie sähe es für die Lehmann-Elf sicherlich schlechter aus. Denn die Hälfte ihrer 24 Punkte sicherte sich der BVR in den vergangenen vier Partien. Allerdings kann es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Zwar steht die Mannschaft von der Hegestraße auf dem vierten Platz, doch der Abstand zum zehnplatzierten VfB Hüls beträgt nur drei Punkte.

Zwei wegweisende Partien vor dem Jahreswechsel

Aus diesem Grund sind die übrigen zwei Partie des Jahres gegen den SC Hassel und Spitzenreiter Erler SV wegweisend. „Wir haben noch zwei Kracher vor der Brust. Wenn wir unsere Siegesserie ausbauen, kann ich mit einem breiten Grinsen in die Pause gehen “, erklärte Marcel Lehmann.