Ohne Sechs! TV Gladbeck plagen gravierende Personalsorgen

„An das Hinspiel haben wir gute Erinnerungen.“ Das sagt Tobias Thiel, Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck, vor der Heimpartie gegen den Tabellenvierten SV Teutonia Riemke II. In Bochum holten die Blau-Weißen Anfang November des vergangenen Jahres ein 29:29. Dabei hatte das Team die Riemker sogar an den Rand einer Niederlage gebracht.

Trainer des TV Gladbeck schanzt Riemke II die Favoritenrolle zu

Ungeachtet dessen schanzt Thiel den Gästen, die sich durchaus noch Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga ausrechnen dürfen, die Favoritenrolle zu. „Wir werden alles raushauen, was geht“, betont der TVG-Trainer, der sich allerdings mit ganz erheblichen Personalproblemen konfrontiert sieht.

Definitiv ausfallen werden in der Begegnung mit Riemke nämlich Torwart Jan Bystron, Jonas Luggenhölscher, Marcel Junker, Alex Kraus, Noah Lelgemann und Marius Barz. Das sind sechs Akteure, die allesamt zum Stammaufgebot gehören.

TV Gladbeck hofft auf Routinier Ralph Willam

Thiel wird den Kader mit Spielern aus der Zweitvertretung auffüllen, außerdem hofft er auf Routinier Ralph Willam, der ja schon in der vergangenen Woche beim Auswärtsspiel gegen Bommerns Zweitvertretung helfen sollte (aber letztlich doch nicht auflaufen konnte). „Wir wollen trotzdem gewinnen“, so der TVG-Trainer.

Ausgetragen wird der Vergleich am Samstag, 7. März, um 18 Uhr in der Nordparkhalle an der Konrad-Adenauer-Allee.