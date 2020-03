Obwohl das runde Leder derzeit weiterhin im Ballraum Staub ansammelt, versucht Engin Canikli, Trainer des Fußball-A-Ligisten FSM Gladbeck, sein Team noch zu verstärken. Mit Erfolg: Die Braucker haben nun einen Spieler verpflichtet, der Erfahrung aus der B-Jugend-Bundesliga und der A-Jugend-Niederrheinliga mitbringt.

Dogukan Turan spielte für Oberhausen in der B-Jugend-Bundesliga

Der neue Mann heißt Dogukan Turan, ist 20 Jahre jung und Stürmer. Weil er sich zwei Leistenbrüche zugezogen hatte, musste er zuletzt jedoch 18 Monate pausieren. „Er hat die Reha beendet und ist nun wieder fit“, erklärt Canikli, der froh über seinen Transfercoup ist.

Ein Bild aus seiner Krayer Zeit: Stürmer Dogukan Turan (vorne) hat sich nun FSM Gladbeck angeschlossen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Canikli betont: „Dokukan ist ein junger Typ mit einer beeindruckenden Vita.“ So spielte er für Rot-Weiß Oberhausen in der B-Jugend-Bundesliga, in der A-Jugend zog es ihn in die Niederrheinliga zum FC Kray und danach zu Rot-Weiss Essen. Nun möchte er am Hartmannshof im Gladbecker Süden heimisch werden. Canikli über den Zugang, der übrigens spielberechtigt ist, sofern die Saison fortgesetzt wird: „Er ist eine Tormaschine.“

FSM Gladbeck geht davon aus, auch im nächsten Jahr in der A-Liga zu spielen

Eigentlich wäre es ja am 15. März zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVgg Erle 19 und Verfolger FSM Gladbeck gekommen. Mit einem Sieg wären die Gladbecker auf einen Zähler an den Ligaprimus herangekommen. Doch nun stehen die Gladbecker vor einer ungewissen Zukunft.

„Das ist eine schwierige Situation. Wenn ich weiß, dass ich in der kommenden Saison eine Liga höher spiele, kann ich natürlich einfacher Spieler davon überzeugen, zu uns zu kommen“, erklärt Canikli. Doch das sei nun nicht planbar. „Wir gehen jetzt erst einmal davon aus, dass wir eventuell auch nächstes Jahr in der Kreisliga A spielen“, sagt der FSM-Trainer.