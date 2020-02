Mit fünf Aktiven des VfL Gladbeck: Kreisauswahl holt Titel

Die weibliche C-Jugend des Handballkreises Industrie hat in Unna den Westfalenpokal gewonnen. Im Aufgebot der erfolgreichen Mannschaft standen nicht weniger als fünf Spielerinnen des VfL Gladbeck.

Lara Egeling, Ida Steiner, Frida Heimann, Aljena Bockamp und Fabienne Kizyna, die allesamt für die Rot-Weißen in der Oberliga-Hauptrunde aktiv sind, gehörten der Kreisauswahl an. In Luisa Willing wäre normalerweise noch eine weitere VfLerin in Unna am Ball gewesen. Sie musste jedoch verletzungsbedingt passen und drückte auf der Tribüne ihrer Mannschaft die Daumen.

Kreisauswahl gewinnt das Endspiel gegen Bielefeld/Herford

Der Handballkreis Industrie gewann das Endspiel gegen die Auswahl aus Bielefeld/Herford. In den Gruppenspielen hatte das Team Erfolge über die Kreise Gütersloh, Dortmund und Minden/Lübbecke gefeiert.

Die C-Mädchen des VfL Gladbeck bestreiten am Sonntag, 23. Februar, ihr letztes Spiel in der Oberliga-Hauptrunde. Gegner der von Viktor Dziabel trainierten Mannschaft ist Borussia Dortmund. Es steht bereits fest, dass die Rot-Weißen die Runde als Tabellenfünfter abschließen werden - und sie somit zu den Top-10 in Westfalen gehören.