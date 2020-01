Kreispokal: TV Gladbeck hat immer noch ein Eisen im Feuer

Die Handballer des TV Gladbeck haben im Pokalwettbewerb des Kreises Industrie nur noch ein Eisen im Feuer: die zweite Mannschaft. Die Erste musste sich in der dritten Runde verabschieden. Warum Tobias Thiel, Trainer des TVG, ungeachtet dessen zufrieden war.

„Die Jungs haben alles rausgehauen“, so der Coach nach der 25:29 (11:15)-Niederlage gegen den HSV Herbede. Der TV Gladbeck konnte, weil einige Spieler im Urlaub und andere angeschlagen waren, längst nicht in Bestbesetzung antreten. „Wären wir komplett gewesen, hätte das anders ausgesehen“, sagte Thiel. Seine Mannschaft habe es immerhin geschafft, dem Ligarivalen aus Witten lange Zeit Paroli zu bieten: „Das war unser Ziel.“

TV Gladbeck bleibt bis zum Schluss dran

Kampf war Trumpf in der Nordparkhalle beim Kreispokalspiel zwischen dem TV Gladbeck (blau) und dem HSV Herbede. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Tatsächlich blieben die Blau-Weißen, bei denen Ralph Willam mal wieder aushalf, bis kurz vor Schluss in dem oft zerfahrenen und von Hektik geprägtem Spiel dran. In der 56. Minute lagen die Gladbecker nur mit einem Treffer hinten (24:25). Doch wie schon zuvor erlaubte sich das Team auch in dieser entscheidenden Phase leichte Fehler zu viel.

Was Tobias Thiel - ersatzgeschwächte Mannschaft hin, ersatzgeschwächte Mannschaft her - doch wunderte: „So viele technische Fehler erlauben wir uns normalerweise nicht.“ Ein anderes Manko, das in der Begegnung mit dem HSV Herbede zum Tragen kam, die mangelnde Chancenverwertung, kennt der Trainer dagegen aus dem bisherigen Saisonverlauf: „Wir haben erneut einige Möglichkeiten liegen gelassen.“

In der Liga empfängt der TV Gladbeck nun den FC Erkenschwick

Nun ruhen die Pokalhoffnungen des TV Gladbeck auf der zweiten Mannschaft. Die trägt ihr Drittrundenspiel bei der Zweitvertretung des VfL Bochum am Mittwoch, 15. Januar, aus. Trainer Kolja Nachtigal darf auf personelle Unterstützung aus dem Bezirksligateam von Thiel bauen. „Einige meiner Spieler, Malte Lechert zum Beispiel, sind im Pokal noch nicht eingesetzt worden. Sie sind daher für die Zweite spielberechtigt.“

In der Bezirksliga steht die nächste Aufgabe für den TVG bereits am 11. Januar auf dem Programm. Die Blau-Weißen empfangen an diesem Samstag um 18 Uhr den Tabellendritten FC Erkenschwick in der Nordparkhalle.