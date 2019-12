Nur zwei Gladbecker Teams nehmen an den Hallenfußball-Kreismeisterschaften in Schalke teil. SG Preußen hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Kreismeisterschaft: SG Preußen Gladbeck zeigt großen Ehrgeiz

Nur zwei Gladbecker Mannschaften nehmen an den Hallenfußball-Kreismeisterschaften teil. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck und SuS Schwarz-Blau Gladbeck mischen im Schalker Schürenkamp mit. Adler Ellinghorst wollte eigentlich auch beim Sparkassen-Hallenmasters spielen, tritt nun aber doch nicht an.

Andre Marcussen, der Trainer der Ellinghorster, nennt den Grund für die Absage: „Der Kampf um den Klassenerhalt ist zu wichtig.“ Und weiter: „Auch bei den kommenden Stadtmeisterschaften in Gladbeck werden die Spieler geschont.“

Schwarz-Blau Gladbeck trifft zunächst auf die SpVgg Erle

Mike Theis, Trainer von Schwarz-Blau Gladbeck, möchte in Schalke ein vernünftiges Turnier spielen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Fußball-Gladbeck ist somit am Samstag, 28. Dezember, nur noch mit SG Preußen und Schwarz-Blau vertreten. Die Schwarz-Blauen um Trainer Mike Theis eröffnen um 15 Uhr die Gruppe A gegen die SpVgg Erle 19, den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga A1. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind der VfL Resse 08, Arminia Ückendorf und der FC Zrinski 75.

„Wir wollen ein vernünftiges Turnier spielen“, sagt Theis. Er erklärt: „Wir können als B-Ligist ohne Druck ganz befreit aufspielen.“

SG Preußen Gladbeck möchte die Zwischenrunde erreichen

In der Gruppe B geht es für SG Preußen Gladbeck ab 15.28 Uhr ums Weiterkommen in die Zwischenrunde (2./3. Januar). Das ist auch das erklärte Ziel für Trainer Daniel Thiele. Der Übungsleiter sagt: „Das ist so ein bisschen wie eine Generalprobe für die Halle in Gladbeck.“

Thiele weiter: „Für uns geht es darum, dass wir möglichst viel Spielzeit in der Halle haben und testen können, ob der eine oder andere Spieler überhaupt für die Halle zu gebrauchen ist.“ Die Gegner in der Vorrunde für Preußen Gladbeck sind Hessler 06, die SpVgg Westfalia Buer, der VfB Gelsenkirchen und Adler Feldmark.

Thiele begrüßt es, dass Gladbecker Teams in Gelsenkirchen mitspielen

Es ist das erste Mal, dass Gladbecker Teams bei den Gelsenkirchener Titelkämpfen antreten. Im vergangenen Sommer sollte bereits Feldstadtmeister Preußen Gladbeck auf dem Feld mitspielen, musste jedoch kurzfristig mangels Personal absagen. „Umso schöner ist es, dass wir jetzt in der Halle dabei sind“, sagt Thiele, der das Teilnehmen von Gladbecker Mannschaften in Gelsenkirchen begrüßt: „Wir wollen als Kreis näher zusammenrücken und können das hiermit beweisen. Auch ist es in der Halle auch mal möglich, dass man eine höher spielende Mannschaft schlägt.“