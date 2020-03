„Der Wechsel nach Gladbeck war für mich die richtige Entscheidung.“ Das sagte Marcel Karow, Schwimmtrainer des VfL, jetzt in einem Interview mit dem Westfälischen Anzeiger (Hamm). Seit Anfang Dezember ist der 29-Jährige für die Rot-Weißen tätig und geriet direkt in eine spezielle Situation.

Nachdem der langjährige Chefcoach Harry Schulz beim VfL seinen Hut nahm, zeichnet Karow nun auch für das Training von Jessica Steiger verantwortlich, die sich ja für die Olympischen Spiele qualifizieren möchte. Eine große Drucksituation, natürlich auch für den noch recht unerfahrenen Coach.

Eine große Drucksituation, um Steiger ihren Traum zu erfüllen

„Es ist für sie die letzte Möglichkeit“, so Karow zu wa.de. Und weiter: „Denn sie will nicht noch einmal so einen Vier-Jahres-Zyklus auf sich nehmen, sondern nach den Spielen ins Berufsleben einsteigen.“

Karow: „Da spürt man schon den Druck, denn man will der Athletin ja nicht ihren großen Traum kaputt machen.“

Eineinhalb Monate Zeit sind noch für die Olympianorm

Die heiße Phase der Olympiaquali hat am vergangenen Wochenende begonnen. Steiger startete in Antwerpen und wusste insbesondere über 100 Meter Brust mit einer klasse Zeit zu überzeugen.

Es folgen Starts in Norwegen und Schweden. Die allerletzte Chance, noch ein Tokio-Ticket zu ergattern, bietet sich bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April - 3. Mai).