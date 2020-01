18 / 20

Vorrunde der Hallenfußballstadtmeisterschaft 2020

Die Begegnung Schwarz-Blau Gladbeck, in schwarz, - SG Preußen Gladbeck ll, bei Vorrunde der Hallenfußball Stadtmeisterschaft am Samstag, 11.Januar 2020 in der Halle Rentfort Nord an der Enfieldstraße in Gladbeck. Es gingen 13 Mannschaften an den Start. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services