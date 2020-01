GW Schultendorf II punktet im Kampf um den Klassenerhalt

Die Zweitvertretung des TTV Grün-Weiß Schultendorf holte im Kampf um den Erhalt der Tischtennis-Bezirksliga zwei wichtige Punkte. Die erhoffte Schützenhilfe seitens des Lokalrivalen DJK TTG Gladbeck-Süd gab es hingegen nicht.

Die Schultendorfer Zweitvertretung bezwang in der Halle an der Woorthstraße den ebenfalls im Abstiegssumpf steckenden TTV Hervest Dorsten mit 9:6. Dabei waren die Grün-Weißen in den Doppeln mit 0:3 in Rückstand geraten.

DJK TTG Gladbeck-Süd kassierte Niederlage gegen den TuS Haltern

Kristijan Juric von der DJK TTG Gladbeck-Süd gewann in der Partie gegen den TuS Haltern beide Einzel. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Davon ließen sich Stefan Appelt & Co. aber nicht beirren. Sie schafften in den Einzeln den Ausgleich zum 3:3 und gingen auch mit 4:3 in Führung. Am Ende stand der 9:6-Erfolg, zu dem Stephan Gevers (2), Niklas Lobitz, Stefan Appelt (2), Sebastian Rosinek, Sven Klarhold und Christian Marschmann (2) die Punkte beitrugen.

Mit 9:19 Zählern auf dem Konto sind die Schultendorfer in der Tabelle an Dorsten vorbeigezogen. Der Sprung auf einen Platz, der am Saisonende den direkten Klassenerhalt bedeutet, blieb GWS aber verwehrt, weil die DJK TTG Gladbeck-Süd zu Hause gegen den abstiegsgefährdeten TuS Haltern mit 7:9 verlor. Für die Braucker punkteten dabei Andre Mallach/Frank Kelterbaum, Kristijan Juric (2), Andre Mallach, Philipp Werner, Torsten Rose und Matthias Daniel. Rose/Juric kassierten im Schlussdoppel eine Fünf-Satz-Niederlage (11:5, 3:11, 11:5, 6:11, 6:11).