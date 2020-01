Bochum/Gladbeck. So hochklassig wie sie dürfte keine Gladbeckerin Fußball spielen: Die 18-jährige Laura Wasmuth hat sich jetzt dem VfL Bochum angeschlossen.

Es war eine Verletzung, die Laura Wasmuth im Sommer zunächst eine Weile lang stoppte. Die Fußballspielerin aus Gladbeck kam gerade aus der U19 und sollte zum Landesliga-Kader des Hattinger Klubs SuS Niederbonsfeld stoßen. Dort spielte sie kaum. Nun hat sie der Weg eine Liga höher geführt, zum renommierten VfL Bochum, in dessen zweiter Mannschaft sie seit der Winterpause spielt.

„Ich bin zum VfL gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, beim SuS keinen Fuß mehr zu fassen“, erzählt die 18-Jährige. Nach einem Meniskusriss habe sie wenig Rückhalt bekommen, als sie ins Training der ersten Damenmannschaft zurückkehrte. Also trainierte sie zur Probe beim VfL Bochum, wo sich beide Seiten schnell einig waren, dass die Spielerin wechseln sollte. Auch, wenn der Klassenunterschied für Laura Wasmuth spürbar war. „Der Ball läuft anders und die Ambitionen in einem so großen Verein sind natürlich noch zielstrebiger. Das hat mir sehr gefallen“, sagt die Mittelfeldspielerin, die auf der „Sechs“ spielen kann, wo der VfL offenbar Bedarf hatte.

Laura Wasmuth stammt aus Gladbeck, spielt für den VfL Bochum II Fußball und für den PCF Mülheim Futsal. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Das Tempo ist höher, Richtungswechsel schneller, Kombinationen schwieriger. Doch das gefiel der jungen Fußballerin, es weckte ihren Ehrgeiz. In der Mannschaft sei sie sehr gut aufgenommen worden.

Damit nicht genug: Die Gladbeckerin spielt auch noch Futsal. Mit dem Primero Club de Futsal (PCF) Mülheim ist sie in der Regionalliga am Ball, sie liebt Hallenfußball. Beides kann sie parallel spielen. Der Aufwand ist mit vielen Trainingseinheiten in der Woche hoch. Samstags ist sie beim Futsal im Einsatz, sonntags demnächst mit dem VfL Bochum auf dem Feld.