Gladbeck. Schafft es die Golferin Masson (Gladbeck), sich erneut für Olympische Spiele zu qualifizieren? Ihre Chancen, in Tokio zu starten, stehen gut.

Wäre heute bereits der 30. Juni 2020, dann hätte Caroline Masson Gewissheit, dass sie am Golfturnier der Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen dürfte. Die 30-jährige Gladbeckerin belegt nämlich aktuell im Olympic Golf Ranking der Frauen den 20. Platz.

Bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro durften Golferinnen und Golfer erstmals seit 112 Jahren im Zeichen der fünf Ringe um Gold, Silber und Bronze spielen. Caroline Masson konnte sich für Brasilien qualifizieren und belegte beim Sieg der Südkoreanerin Park In-bee als beste Deutsche den geteilten 21. Platz.

60 Frauen und 60 Männer nehmen in Tokio am Olympischen Golfturnier teil

2016 belegte Caroline Masson bei den Spielen von Rio de Janeiro den geteilten 21. Platz. Foto: Erik S. Lesser / dpa

„Es war einfach pure Freude, als ich von meiner Teilnahme erfahren habe“, so Masson anno 2016, nachdem ihre Quali für Rio feststand. Die Golferin damals weiter: „Bei so einem Weltereignis für mein Land starten zu können, ist ein toller Lohn für all die Anstrengungen.“

Im nächsten Jahr dürfen die Golfer wieder bei Olympia ran. Ihre Wettbewerbe werden vom 30. Juli bis zum 8. August im Kasumigaseki Country Club ausgetragen. Wie in Rio qualifizieren sich pro Geschlecht jeweils 60 Aktive. Jeweils 59 lösen das Tokio-Ticket über die Weltrangliste, ein Platz im Teilnehmerfeld ist für das Japan als Gastgeberland reserviert.

Olympic Golf Ranking wird bei den Frauen seit dem 8. Juli 2018 geführt

Entscheidend für die Qualifikation ist das sogenannte Olympic Golf Ranking, welches seit dem 1. (Männer) bzw. 8. Juli 2018 (Frauen) ermittelt wird - und zwar ganz genau wie die Weltrangliste. Der einzige Unterschied: Alle Spielerinnen und Spieler haben bei Null angefangen.

Die 15 Bestplatzierten pro Geschlecht qualifizieren sich direkt. Dabei dürfen sich allerdings pro Geschlecht höchstens vier Golfer pro Nation über diesen Weg qualifizieren.

Caroline Masson aus Gladbeck belegt im Olympic Golf Ranking aktuell Platz 20

Die restlichen Startplätze werden an die bestplatzierten nachfolgenden Athleten vergeben, deren Nation noch keine zwei Golfer stellt.

An der Spitze des Olympic Golf Ranking der Frauen stehen aktuell (Stand: Mittwoch, 20. November) die beiden Südkoreanerinnen Jin-Young Ko und Sung Hyun Park sowie die US-Amerikanerin Nelly Korda. Caroline Masson nimmt in dieser Rangliste den 20. Platz ein und dürfte damit, wäre heute der 30. Juni 2020, für Tokio qualifiziert. Zweitbeste Deutsche ist die Düsseldorferin Sandra Gal, sie belegt im Olympic Golf Ranking derzeit den 36. Rang - und wäre somit in Tokio auch startberechtigt.