Gladbecker Derby: Rentfort lässt es gegen Zweckel krachen

Gladbeck. Das Gladbecker Derby zwischen der A-Jugend des BV Rentfort und der des SV Zweckel stand in der Kreisliga A an. Dabei ließ es der BVR krachen.

Mit 7:0 (1:0) gewannen die A-Junioren des BV Rentfort das Gladbecker Derby gegen den SV Zweckel.

Das Ergebnis beweist: Das Lokalduell in der Kreisjugendliga A war dieses Mal eine eindeutige Angelegenheit. Die Gäste aus Zweckel traten in Rentfort mit zehn Akteuren aus der B-Jugend an. Deren Spiel war nämlich ausgefallen.

Marius Wichert bringt den BV Rentfort mit 1:0 in Führung

Volker Quednau, Trainer der A-Jugernd des BV Rentfort, sah einen 7:0-Derbysieg gegen den SV Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Zweckeler ließen an der Hegestraße in der ersten halben Stunde wenig zu. Erst nach knapp 30 Minuten bot sich den favorisierten Gastgebern die erste Chance. Doch es blieb - noch - beim 0:0. Kurze Zeit später gar die erste Torannäherung der Schwarz-Grünen. Doch der Rentforter Schlussmann Jerome Burdeska zeichnete sich mit einer starken Parade aus.

Vier Minuten vor der Halbzeit fiel dann doch das 1:0 für die Rentforter: Ein eigentlich harmloser Schuss von Marius Wichert fand den Weg ins Ziel. „Bis zu dem ersten Gegentreffer haben wir alles richtig gemacht“, sagte SVZ-Trainer Patryk Rejak, der für seine fast reine B-Jugend lobende Worte fand.

Nach dem Seitenwechsel erspielt sich der BV Rentfort viele Chancen

Nach dem Seitenwechsel brachen die Zweckeler mit zunehmender Spieldauer aber ein. Die Rentforter erspielten sich eine Chance nach der anderen. Sechs weitere Treffer durfte der Gastgeber bejubeln: Wichert war ein weiteres Mal erfolgreich, Simon Basner traf dreimal, Jan Meier und Robin Slawinski je einmal. „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel verdient gewonnen“, sagte BVR-Trainer Volker Quednau.

Rentforter B-Jugend gewinnt beim Erler SV 08 II

B-Jugend, Kreisliga A - Erler SV 08 - BV Rentfort 0:2 (0:0). Der Tabellenzweite der Kreisliga A wollte in Erle seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Allerdings musste der BVR gegen die Gelsenkirchener ohne Trainer antreten: Andreas Ciesla lag mit schwerer Grippe flach und sein Co Andreas Zilinski hatte Frühschicht. Eltern sprangen daher ein.

Die Rentforter taten sich in der ersten Halbzeit schwer, obwohl das Team die Kontrolle über das Spiel hatte. Nach dem Seitenwechsel entwickelten die Gäste mehr Druck und belohnten sich zunächst in Person von Berin Dono (57.). Nur acht Minuten später erhöhte Bardhec Elezaj auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss.