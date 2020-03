Gladbeck. Die Fachschaft Gladbecker Fußball trifft sich zur Frühjahrssitzung. Dabei geht es dieses Mal auch um Personelles, Wahlen stehen nämlich an.

Die Fachschaft Gladbecker Fußball trifft sich am Mittwoch, 18. März, zu ihrer ordentlichen Frühlingssitzung. Los geht’s um 19 Uhr, im Vereinsheim des SV Zweckel. Es geht nicht „nur“ um die nächste Feldstadtmeisterschaft. Vielmehr stehen auch Personalentscheidungen an.

Die Tagesordnung sieht nämlich Vorstandswahlen vor. Und Andreas Knittel, der gemeinsam mit Holger Zilcher die Fachschaft Fußball im Gladbecker Stadtsportverband seit zwei Jahren führt, schafft das, wie er gegenüber der WAZ kürzlich betonte, „aus beruflichen Gründen eigentlich gar nicht mehr“.

Schriftkram und Termine hätten zugenommen. Knittel, wie Zilcher seit 2011 in der Fachschaft aktiv, sagte weiter: „Wir brauchen da noch etwas Unterstützung um die Aufgaben noch etwas aufzuteilen.“

Gladbecker Feldstadtmeisterschaften 2020 sind ein Thema

Des Weiteren gilt es, in der Sitzung die Feldstadtmeisterschaft 2020 vorzubereiten. Zunächst einmal muss in Erfahrung gebracht werden, wie viele Mannschaften an den Titelkämpfen überhaupt teilnehmen und dann der Austragungsmodus gefunden werden.

Auch die Auslosung der Gruppen wird am 18. März vorgenommen.

Rückblick auf die Hallenstadtmeisterschaft dürfte positiv ausfallen

Zudem steht der Rückblick auf die Hallenfußballstadtmeisterschaften 2020 auf dem Programm der Fachschaft. Dieser dürfte durch und durch positiv ausfallen. Die Spiele in Rentfort-Nord verliefen überaus fair, das Publikumsinteresse war erneut groß.

Den Titel sicherte sich am 12. Januar bekanntlich der BV Rentfort dank eines 4:2-Erfolgs im Endspiel gegen den SV Zweckel.