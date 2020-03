Gladbeck: TC Haus Wittringen setzt weiter auf Frauenpower

Der Tennisclub Haus Wittringen setzt auch in Zukunft auf Frauenpower. Die Mitglieder wählten jetzt Maria Yek zur neuen Vereinsvorsitzenden. Die Spielführerin der Damen 50 ist Nachfolgerin von Bettina Weist, die bekanntlich Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck werden möchte und daher nicht mehr antrat.

Bettina Weist ist vier Jahre lang Vorsitzende des TC Haus Wittringen gewesen

Bettina Weist war vier Jahre lang Vorsitzende des TC Haus Wittringen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In ihrer Antrittsrede betonte Maria Yek, dass alle Mitglieder im Verein gefördert werden sollen. Sie werde sich deshalb vor allem um die Weiterentwicklung des Vereins in Richtung Breiten- und Spitzensport und dem weiteren Aufbau der Jugendabteilung einsetzen. „Eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der IGTA und den Mitgliedern des Vereins ist die Voraussetzung für den weiteren sportlichen Erfolg“, betonte Maria Yek.

Bettina Weist, die in den vergangenen vier Jahren des TCHW geleitet hat, trat nicht mehr zur Wahl an. In Ihrer Abschiedsrede erläuterte sie ihren Entschluss. Infolge ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt werde ihr die Zeit fehlen, um noch der ehrenamtlichen Funktion einer 1. Vorsitzenden gerecht zu werden.

Zum Abschied bekommt Bettina Weist ein Fotobuch geschenkt

Weist sagte: „Mir ist es wichtig, dass ich meine bisherigen Aufgaben in gute Hände übergeben werde. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern und dem gesamten Vorstand dafür, dass ihr mir das Vertrauen entgegengebracht habt, mit mir in meiner Amtszeit als 1. Vorsitzende neue Wege in der Vereinsentwicklung zu gehen. Der sportliche Erfolg und die stabilen Mitgliederzahlen geben uns recht.“

Die 2. Vorsitzende Beate Gera bedankte sich im Namen des Gesamtvorstandes bei Bettina Weist für ihre Vorstandsarbeit und übergab ein Fotobuch mit Erinnerung ihrer vierjährigen Tätigkeit beim TCHW.