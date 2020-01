Gladbeck: SV Zweckel muss drei Rückschläge hinnehmen

Der SV Zweckel ist im dritten Vorbereitungsspiel erneut bei einem A-Ligisten zu Gast. In der Auswärtspartie beim VfL Grafenwald (So., 2. Februar, 14.30 Uhr) möchte das Team von Trainer Guido Naumann weiter Selbstvertrauen für den Ligastart tanken. „Ich sehe es als Trainingseinheit. Die Jungs sollen einfach Gas geben“, sagte der SVZ-Coach.

Der Trainer wird das Testspiel bei den Wöllern nutzen, um wieder einiges auszuprobieren. Anders als im Ligaalltag wird sein Team am Sonntag das Spiel gestalten müssen. Das sollte angesichts der gezeigten Leistungen in den Einheiten unter der Woche aber kein Problem werden: „Die Jungs ziehen gut mit“, so Guido Naumann.

Patrick Herkt, Zugang des SV Zweckel, kann derzeit nur laufen gehen

Mirac Öntürk vom SV Zweckel ist gesperrt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Allerdings mussten die Zweckeler in dieser Woche auch ein paar Rückschläge hinnehmen. Unter anderem fällt David Musiolik wegen eines Bänderrisses, den er sich im ersten Spiel dieses Jahres zugezogen hat, weiterhin aus. Auch der schon wiedergenesene Florian Kamberi muss wohl für die restliche Saison von außen zuschauen. „Die müssen noch einmal in sein Knie reingehen. Er soll sich danach schon für die kommende Saison fit machen“, erklärte der Gladbecker Trainer.

Dazu fehlt weiterhin auch Zugang Patrick Herkt. Der Abwehrspieler kann derzeit nur individuell trainieren. Des Weiteren steht Mirac Öntürk aufgrund einer Sperre nicht im Kader. Trotz der Ausfälle erwartet der Trainer, dass seine Mannschaft in der gesamten Partie Druck macht.